Com trabalho forte na base, Inter chega a investimento em plantel dez vezes menor que Flamengo

Apesar de serem ambos clubes com histórias gloriosas dentro e fora do Brasil, a atualidade expressa uma grande diferença na política administrativa (e também de poderio financeiro) em Flamengo e Internacional, maiores postulantes da atualidade ao título do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o clube do Rio de Janeiro tem investido quantias vultosas para trazer nomes de consolidação para o seu elenco, chegando a quantia de R$ 495 milhões, o Colorado foca bastante em oportunidades de negócio além de abastecer consideravelmente seu plantel com as peças vindas do Celeiro de Ases, a base do clube. Com isso, a aplicação financeira na montagem está na casa dos R$ 47 milhões.

O presidente Alexandre Barcellos comentou sobre o tema de maneira animada e convicto de que isso não deve ser algo seguido apenas pela sua gestão, mas sim mantido como uma política que precisa permanecer inviolável. Ressaltando, inclusive, o papel do bom uso da tecnologia dentro desse processo.

- O aproveitamento das categorias de base é fundamental. Faz parte do DNA do clube e deve ser uma política permanente. Hoje temos capacidade para formar um time só de jovens. Temos atletas convocados e se destacando na seleção sub-20, representando o Brasil e marcando gols. Esse é o internacional do futuro - discorreu Alexandre.

- É necessário ter conhecimento do que cada profissional faz, mas é ainda mais importante entender dinâmica e todas as valências possíveis de um jogador de futebol. Entendemos que a tomada de decisões baseada em conteúdos técnicos, com tecnologia de informação e dados, é um caminho que será seguido pela atual gestão - acrescentou.

No próximo domingo (21) às 16h (de Brasília) no Maracanã, as duas equipes estarão frente a frente em jogo onde uma vitória do Colorado sacramenta a conquista do Brasileirão para o clube que não levanta esse título desde 1979.