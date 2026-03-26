Com Ronaldo Fenômeno na arquibancada, Sabalenka bate Rybakina e vai disputar a final em Miami Estadão Conteúdo 26.03.26 23h22 Com Ronaldo Fenômeno nas arquibancadas, a belarussa Aryba Sabalenka garantiu vaga na final de sábado do Miami Open, nesta quinta-feira, ao derrotar a casaque Elena Rybakina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19 de jogo. Foi a décima vitória de Sabalenka em 17 jogos diante de Rybakina. A adversária de Sabalenka na final em Miami será a norte-americana Coco Gauff, que derrotou a checa Karolina Muchova. O primeiro set demorou 37 minutos e foi marcado por grande disputa. Sabalenka conseguiu a primeira quebra no quarto game e abriu 3/1, mas Rybakina se recuperou de forma imediata e diminuiu para 3/2. O jogo ficou equilibrado até o décimo game, quando a belarussa obteve nova quebra para fechara a parcial em 6/4. O domínio de Sabalenka aumentou no segundo set. A belarussa conseguiu duas quebras e logo abriu 4/0. Sempre muito guerreira, Rybakina reagiu e conseguiu descontar uma quebra, reduzindo o prejuízo para 4/2. Daí até o final não houve mais quebras e Sabelenka fechou em 6/3, após 42 minutos. COCO DERROTA MUCHOVA Quarta colocada no ranking mundial, a norte-americana Coco Gauff, que busca o primeiro título em Miami, não teve problemas para eliminar a checa Karolina Muchova com um duplo 6/1.