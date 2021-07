Com Richarlison e mais seis novidades, Jardine define sua lista da Seleção olímpica para Tóquio-2020

O técnico André Jardine oficializou na noite desta sexta-feira qual será o grupo da Seleção olímpica para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Haverá três mudanças em relação ao grupo chamado inicialmente pelo comandante, entre elas no setor ofensivo. Atualmente com a Seleção principal na Copa América, Richarlison substituirá Pedro, que foi pivô de um impasse entre a CBF e o Flamengo por liberação para a competição.

O ataque trará outra mudança: Martinelli, do Arsenal, foi designado por André Jardine para entrar no lugar de Malcom, que não foi liberado pelo Zenit. O meia Gerson, recém-chegado ao Olympique de Marselha, também não conseguiu liberação e deixou o grupo. Em seu lugar entrará Douglas Augusto, do PAOK

O técnico André Jardine ainda anunciou os demais jogadores que completarão a Seleção olímpica. O meia Reinier, do Borussia Dortmund e o zagueiro Bruno Fuchs, do CSKA são as novidades que vêm do futebol europeu. Já do futebol brasileiro, foram chamados o goleiro Lucão, do Vasco, e o lateral Abner, do Athletico-PR.

O quarteto foi convocado devido a uma mudança na regra para esta edição. Atendendo a um pedido das seleções que participarão dos Jogos de Tóquio-2020, a Fifa permitiu o aumento para 22 convocados. O fato deu margem para cada delegação incluir mais quatro novidades.