Com queimaduras no rosto, lateral do Galatasaray é internado após acidente com fogos de artifício

O lateral Omar Elabdellaoui, do Galatasaray, teve que ser internado após acidente com fogos de artifício sem sua casa. Em celebração da virada do ano, o jogador sofreu queimaduras no rosto e ferimentos com risco para sua visão.

Em comunicado oficial, o Galatasaray informou que o jogador não corre risco de morte e está consciente. "Omar recebeu a primeira assistência médica logo após o acidente. Os danos aos olhos do nosso jogador, que tem queimaduras no rosto, serão entendidos após novos exames", escreveu o clube turco.

Elabdellaoui segue internado e sem nenhuma previsão de alta e os riscos para a sua carreira ainda não são conhecidos.