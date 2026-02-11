Com pênalti polêmico, Cruzeiro busca empate contra Mirassol e soma primeiro ponto no Brasileiro Estadão Conteúdo 11.02.26 21h27 O Cruzeiro arrancou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro e diminuiu um pouco a pressão sobre o técnico Tite. Diante do invicto Mirassol, o time mineiro sofreu a virada, mas com um pênalti na reta final, Kaio Jorge garantiu o empate por 2 a 2 nesta quarta-feira, pela terceira rodada, no estádio Campos Maia, no interior paulista. Mesmo com o resultado até que positivo pelas circunstâncias, o trabalho de Tite segue questionado, mas ganhou uma sobrevida até o fim de semana. Do outro lado, o Mirassol chegou ao seu 21º jogo sem perder dentro de casa desde que chegou na elite nacional. O time de Guanaes reclamou bastante do pênalti sofrido por Matheus Pereira, já aos 38 minutos do segundo tempo. Se impondo dentro de seus domínios, o Mirassol pressionava a saída de bola e não dava espaço para o adversário. Com certo domínio, circulava a área mineira e obrigou Cássio a trabalhar. O Cruzeiro, só conseguiu sair da marcação no contra-ataque e na sua primeira chance, abriu o placar. Em contragolpe, pegou a defesa mandante desarrumada, Wanderson recebeu na área e bateu firme para marcar, aos 22 minutos. O time mineiro chegou a ter o controle da partida por alguns minutos, mas logo depois deixou o ritmo cair e viu o Mirassol ditar as ações do confronto. A pressão foi tanta que surtiu efeito aos 38, quando Eduardo cabeceou, Cássio operou um milagre e Nathan Fogaça pegou o rebote para igualar o marcador. Cássio ainda chegou a defender, mas a bola já havia ultrapassado toda a linha. Na reta final, o time paulista aumentou o tom e novamente Cássio fez boas defesas para garantir o empate parcial. O Mirassol voltou do intervalo com a mesma disposição, vencendo todas as disputas e segunda bola, foi questão de tempo para a virada. A defesa do Cruzeiro afastou parcialmente e Negueba, livre de marcação, pegou de primeira na entrada da área, marcando um belo gol. O time paulista ainda tinha fome em campo e Eduardo parou novamente em grande defesa de Cássio, que salvou o Cruzeiro. A situação mineira só não ficou pior, pois Galeano teve seu gol anulado por impedimento. Depois da parada técnica, o Cruzeiro enfim conseguiu ter um pouco mais de posse de bola e chegar na área adversária. Até que aos 38 minutos, Matheus Pereira foi derrubado dentro da área. Kaio Jorge cobrou a penalidade forte e rasteiro, para empatar a partida. O Mirassol até ensaiou uma nova pressão, mas logo perdeu Yuri Lara, expulso, freando a reação e o duelo terminou empatado. A dupla agora vira a chave para os estaduais. Pela última rodada da Fase de Grupos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro busca confirmar a classificação diante do URT, no sábado, às 19h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. Mesma situação do Mirassol, que no domingo, às 20h30 encara a Portuguesa no estádio Campos Maia, pela última rodada da primeira fase do Paulistão, precisando vencer para se classificar no G8. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 2 X 2 CRUZEIRO MIRASSOL - Walter; Igor Formiga (Igor Cariús), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Yuri Lara), Aldo Filho e Eduardo (Galeano); Alesson (Carlos Eduardo), Nathan Fogaça (Everton Galdino) e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes. CRUZEIRO - Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Christian (Kaique Kenji), Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge. Técnico: Tite. GOLS - Wanderson, aos 22, Nathan Fogaça, aos 38 minutos do primeiro tempo. Negueba, aos sete, Kaio Jorge, aos 39 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC). CARTÕES AMARELOS - Reinaldo, Alex Muralha, Neto Moura, Aldo Filho, Gerson e Matheus Pereira. CARTÃO VERMELHO - Yuri Lara. RENDA - R$ 145.500,00. PÚBLICO - 5.134 torcedores. LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). 