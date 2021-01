Com olhos voltados para o Brasileirão, Palmeiras busca quebrar jejum de cinco jogos sem vitória diante do Flamengo

Buscando se estabelecer na briga pelo título do Brasileirão e quebrar um jejum de cinco jogos sem vitória diante dos Rubro-Negros, o Verdão viaja à capital federal para mais um duelo decisivo na competição nacional.

Rivais diretos na briga pelos principais títulos da temporada nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

Na partida, o Palmeiras tentará quebrar uma marca indigesta de cinco jogos sem vencer o Flamengo, jejum que já dura pouco mais de dois anos. A última vitória diante da equipe carioca foi no returno do Brasileirão de 2017, com dois gols de Deyverson no Allianz Parque.

A goleada por 4 a 0 no Derbi da última segunda-feira reascendeu o sonho do torcedor alviverde de conquistar o 11º título do Campeonato Brasileiro. Caso vença o Mengão, o Palmeiras ultrapassa os cariocas e pode chegar na 3ª posição na tabela, dependendo do resultado do jogo entre Grêmio e Atlético-MG, em Porto Alegre.

Embalado no Brasileirão com quatro jogos de invencibilidade, o Verdão ainda está vivo na briga pelo título nacional e tem confrontos diretos com três dos quatro primeiros colocados na tabela de classificação, Flamengo, São Paulo e Atlético-MG.