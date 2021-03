Com Natan, Flamengo divulga lista de relacionados para o Fla-Flu; veja

O Flamengo já sabe com quem contará para o primeiro clássico da temporada, a ocorrer neste domingo, contra o Fluminense, às 18h, no Maracanã e pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico Maurício Souza convocou Natan, que está em negociação com o Red Bull Bragantino, para lista de relacionados.

Além do zagueiro, capitão do time, outro destaque da relação é Yuri, titular na estreia e de volta após se recuperar de uma lesão, que o fez ser desfalque na rodada passada. Já Hugo Souza e Vitinho, apesar de terem antecipado a volta aos treinos, não irão para o clássico.

O Flamengo está com 100% de aproveitamento no Estadual, com duas vitórias em dois jogos. O Fla-Flu 431, que passa a ser numerado após ação conjunta entre os clubes, será o último jogo em que a molecada do Fla estará em ação.

+ Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021 Isso porque, o grupo principal retornará às atividades nesta segunda (15), já com Rogério Ceni no comando, findando as férias após a temporada passada.

