Vitória sobre o Remo coloca seis do Botafogo na seleção da galera da 3ª rodada da Série B

O Botafogo venceu o Remo por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. Com mais um triunfo, a equipe ocupa a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e dominou a seleção da galera da terceira rodada. Por meio de votos populares no Twitter, seis jogadores do Glorioso estão presentes na seleção, entre eles o técnico Marcelo Chamusca.

Além do técnico Marcelo Chamusca, o zagueiro Kanu, lateral-esquerdo PV, o volante Pedro Castro, o meia-atacante Chay e o centroavante Rafael Navarro foram os atletas alvinegros presentes na seleção da rodada. Vale destacar que Kanu, PV e Chay já estiveram na seleção da rodada anterior, quando o time da estrela solitária derrotou o Coritiba por 2 a 0.

A seleção da terceira rodada é composta por Fabio (Cruzeiro); Pedro Bambu (Vila Nova), Kanu (Botafogo), Ricardo Graça (Vasco) e PV (Botafogo); Rômulo (Cruzeiro), Pedro Castro (Botafogo), Morato (Vasco) e Chay (Botafogo); Kieza (Náutico) e Rafael Navarro (Botafogo). Técnico: Marcelo Chamusca (Botafogo).

O próximo compromisso do Botafogo será na quinta-feira. O adversário será o Londrina, às 19h, no Estádio do Café. Em caso de vitória, a equipe pode assumir a liderança da Série B dependendo de outros resultados como as derrotas de Brusque a Náutico.