Com lesão no pé, LeBron James é afastado das quadras por tempo indeterminado

LeBron James, atleta do Lakers, está afastado dos jogos por tempo indeterminado após lesionar o pé direito no jogo contra o Dallas Mavericks, no último dia 26. O jogador será avaliado por médicos e fisioterapeutas em duas semanas, mas não há previsão de retorno para as quadras, desfalcando a equipe na reta final da temporada da NBA.

VEJA MAIS

James já vinha sentindo um incômodo no pé direito ao longo da temporada, o que se intensificou após o duelo. Na partida, no domingo, os Lakers viraram o placar sobre os Mavericks, vencendo por 111 a 108, com 27 pontos sendo do jogador.

Nas redes sociais, o astro do time postou um vídeo do pé lesionado, informando que a situação está complicada para ele. Em outro vídeo que circula no Twitter, é possível ver o jogador mancando ao deixar o estádio. Veja:

Até o momento, os Lakers somam 29 vitórias e 32 derrotas na NBA, ocupando a 12ª colocação. A próxima partida, sem a presença do número 6 da equipe, acontece nesta terça-feira (28), contra o Memphis Grizzlies, às 21h30.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)