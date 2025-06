Com Kamilla Cardoso e Damiris da WNBA, seleção brasileira é convocada para treinos da AmericupW

Com Kamilla Cardoso e Damiris, duas estrelas do País que atuam na WNBA, principal liga de basquete feminino do planeta, disputada nos Estados Unidos, a técnica norte-americana Pokey Chatman anunciou nesta quarta-feira as 18 atletas convocadas para treinamentos antes da disputa da AmericupW, que valerá uma vaga à Copa do Mundo da categoria.

Outras sete convocadas por Chatman atuam nos Estados Unidos, mas por equipes universitárias que competem na NCAA (National Collegiate Athletic Association). Além disso, a técnica chamou três jogadoras de Corinthians e Sesi Araraquara e duas do Sampaio-MA e uma do Ourinhos.

A AmericupW será disputada entre os dias 28 de junho a 6 de julho, em Santiago, no Chile, e a seleção brasileira defenderá o título conquistado em 2023. Diferentemente de outras edições, agora apenas a campeã terá vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, em julho, na Alemanha. As seleções que terminarem entre segundo e sexto lugares se credenciam ao Pré-Mundial, agendado para fevereiro de 2026 e que será a última chance de vaga à principal competição feminina, com 16 seleções.

No cronograma da comissão técnica, as jogadoras vão se apresentar em São Paulo, para início dos treinos no Ginásio do Corinthians, no dia 15 de junho. Como a WNBA está com jogos rolando, Kamilla e Damiris se juntarão ao grupo somente em Santiago.

Além dos treinos, está previsto um amistoso com a seleção do Canadá na Arena Mercado Livre Pacaembu, dia 22, às 17h. A estreia verde e amarela na AmericupW ocorre no dia 28, às 15h10, diante da Argentina. Completam o grupo brasileiro o Canadá, El Salvador e República Dominicana. Das cinco rivais, quatro avançam às quartas de final.

"Tenho respeito por todas as seleções, pois cada uma apresentará desafios diferentes. Nosso foco continua sendo desenvolver o elenco e implementar nosso sistema de jogo para atingir todos os objetivos, passo a passo", disse a técnica Pokey Chatman.

Confira as 18 atletas convocadas para a AmericupW:

Bella Nascimento - William & Mary-EUA Iza Nicoletti - Fairfield-EUA Ana Beatriz - Corinthians Alana Gonçalo - Corinthians Carina Martins - Sampaio-MA Maria Albiero - AOBE Ourinhos Catarina Ferreira - Oregon State-EUA Emanuely Oliveira - SESI Araraquara Vitória Marcelino - SESI Araraquara Thayná Silva - Sampaio-MA Ayla McDowell - South Carolina-EUA Taissa Queiroz - North Carolina-EUA Manu Alves - Illinois-EUA Aline Moura - SESI Araraquara Iza Varejão - Syracuse-EUA Damiris Dantas - Indiana Fever-EUA Kamilla Cardoso - Chicago Sky-EUA Licinara Bispo - Corinthians