Com hat-trick de Bruno Henrique, Flamengo goleia o São Paulo de virada no Maracanã

Um jogo de tirar o fôlego na tarde deste domingo no Maracanã. E venceu o time que tinha Bruno Henrique. Em tarde iluminada do atacante, o Flamengo saiu atrás do placar, mas se recuperou em grande estilo e goleou o São Paulo por 5 a 1, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O camisa 27 rubro-negro marcou três gols - além de um anulado - e foi o grande destaque da partida. Arboleda havia aberto o placar para o Tricolor no início do segundo tempo. Gustavo Henrique e Welington (contra) fecharam o marcador para os donos da casa nos minutos finais.

Apesar do gramado ruim no Maracanã, Flamengo e São Paulo protagonizaram um primeiro tempo movimentado, marcado pela objetividade e pelas chances criadas por ambos os times. Após um início de domínio paulista, o Rubro-Negro equilibrou as ações e passou a impor um volume maior de jogo. Com boas trocas de passe entre o trio de ataque, o Fla teve oportunidades para abrir o marcador, mas parou em grande atuação de Tiago Volpi.

SÃO PAULO APROVEITA VACILO E SAI NA FRENTE

Na volta do intervalo, foram precisos apenas dois minutos para o zero sair do placar no Maracanã. Em cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor, o zagueiro Arboleda subiu mais que Gustavo Henrique e colocou o São Paulo na frente. A reação do Flamengo foi rápida, mas irregular. Bruno Henrique recebeu grande passe de Arrascaeta na área e tocou na saída de Volpi. O árbitro confirmou o gol, mas voltou atrás após o VAR indicar toque no braço do atacante rubro-negro no momento do domínio.

BRUNO HENRIQUE DESENCANTA E DECIDE PARA O FLA

Se o primeiro gol de Bruno Henrique foi anulado, o camisa 27 tratou de aparecer novamente para comandar a virada do Flamengo com três gols em um intervalo de apenas oito minutos. O primeiro veio após vacilo defensivo do São Paulo em escanteio. Em seguida, um golaço de fora da área. Por fim, um bonito cabeceio em nova cobrança de escanteio.

VIROU PASSEIO

Já em situação confortável na partida, o Flamengo transformou a vitória em goleada no Maracanã. Primeiro, Gustavo Henrique aproveitou passe de Rodrigo Caio e apenas completou para as redes. Nos acréscimos, Welington tentou cortar passe de Vitinho para Michael e acabou encobrindo Tiago Volpi.

FIM DE JEJUM

Além de encostar no G-4 do Brasileirão, a goleada foi importante para o Flamengo encerrar um tabu de quatro anos sem vencer o São Paulo. O último triunfo rubro-negro diante do rival havia acontecido em julho de 2017. Até o jogo deste domingo, o São Paulo defendia uma invencibilidade de nove jogos, com seis vitórias e três empates.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 1 SÃO PAULO - 13ª rodada do Brasileirão

​

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 25 de julho de 2021, às 16h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

​Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gramado: Ruim

Cartões amarelos: Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís (FLA) / Reinaldo, Welington, Marquinhos, Rigoni, Igor Vinicius e Benítez (SAO)

Cartões vermelhos: -

GOLS: Arboleda, 2'/2ºT (0-1); Bruno Henrique, 24'/2ºT (1-1), 27'/2ºT (2-1) e 32'/2ºT (3-1); Gustavo Henrique, 40'/2ºT (4-1); Welington (contra), 46'/2ºT (5-1)

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego (Thiago Maia), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Welington, Liziero, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Gabriel Sara (Benítez) e Igor Vinícius; Marquinhos (Pablo) e Vitor Bueno (Rigoni).