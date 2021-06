Com gols de Cristiano Ronaldo e Benzema, Portugal e França empatam pelo Grupo F da Eurocopa

Tudo igual em Budapeste. Portugal e França se enfrentaram na Puskás Arena e, em um dos melhores jogos da Eurocopa, empataram em 2 a 2 pela última rodada da fase de grupos da competição. Cristiano Ronaldo (duas vezes) e Benzema (duas vezes) marcaram os gols.

SEMPRE ELEA seleção portuguesa foi quem mais buscou o ataque no primeiro tempo e Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 30 minutos, em cobrança de pênalti. Após bola levantada na área, Lloris saiu errado, acertou o rosto de Danilo Pereira e levou amarelo. CR7 foi para a bola e bateu bem para inaugurar o marcador.

CR7 provocou os torcedores após marcar (Foto: Darko Bandic / POOL / AFP)

TUDO IGUALNo fim da primeira etapa, Benzema deixou tudo igual, também de pênalti. Mbappé foi lançado, trombou com Semedo e o juiz marcou a penalidade questionável. Na cobrança, o atacante do Real Madrid deslocou Rui Patrício e empatou a partida.

No início da etapa final, Benzema virou a partida com um golaço. Com menos de dois minutos, Pogba achou lançamento milimétrico para o camisa 19, que ficou cara a cara com Rui Patrício, e bateu no canto. O lance foi checado pelo VAR por conta da posição do centroavante, mas validado logo em sequência.

Benzema marcou pela primeira vez desde sua volta à seleção francesa (Foto: DARKO BANDIC / POOL / AFP)

ELE NÃO PARAPrecisando pelo menos do empate para não ser eliminado, Portugal voltou a pressionar os franceses e Cristiano Ronaldo, mais uma vez, deixou sua marca. O camisa 7 tentou cruzamento aos 15 minutos, a bola bateu na mão de Koundé e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, ele não desperdiçou. Com o gol, CR7 se igualou ao iraniano Ali Daei e virou o maior artilheiro por seleções da história.

Cristiano Ronaldo tem 109 gols pela seleção portuguesa (Foto: BERNADETT SZABO / POOL / AFP)

SEQUÊNCIACom o empate, a França foi aos cinco pontos e terminou o Grupo F na primeira colocação, com Portugal em terceiro, com quatro pontos. Nas oitavas de final, os franceses enfrentarão a Suíça, na segunda-feira, em Bucareste. Os lusitanos, por sua vez, encaram a Bélgica, no domingo, em Sevilha.