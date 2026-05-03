Com goleiro inspirado, Internacional supera o Fluminense e volta a vencer no Brasileirão Nas últimas rodadas, o Inter tinha empatado sem gols com o Grêmio, perdido para o Mirassol e empatado novamente com o Botafogo. Estadão Conteúdo 03.05.26 20h52 O Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após três jogos. Neste domingo, superou o Fluminense por 2 a 0, com gols de Bernabei e Alerrandro, em jogo realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A noite também foi marcada por excelente atuação do goleiro colorado Anthoni. Nas últimas rodadas, o Inter tinha empatado sem gols com o Grêmio, perdido para o Mirassol por 2 a 1 e empatado novamente com o Botafogo por 2 a 2. Com o resultado, chegou a 17 pontos e aparece na 12ª colocação. O Fluminense, por outro lado, volta a ser derrotado após duas vitórias seguidas, contra Santos por 3 a 2 e Chapecoense por 2 a 1. Assim, continua com 26 pontos na terceira colocação, atrás de Palmeiras (33) e Flamengo (26). O Inter teve as primeiras chegadas com chutes de longe de Bruno Henrique e Carbonero, mas sem muito perigo. Bernal respondeu da mesma forma para o Fluminense e mandou por cima. Mas aos 38 minutos o Internacional conseguiu abrir o placar. Bernabei tabelou com Alerrandro, que devolveu na esquerda. Bernabei invadiu a área e chutou forte por baixo de Fábio para fazer 1 a 0. Na volta para o segundo tempo, o Fluminense estava disposto a empatar. Savarino recebeu na entrada da área e chutou no alto, forte, mas a bola resvalou no travessão e foi para fora. O Internacional ampliou o marcador no ataque seguinte, aos três minutos. Vitinho recebeu na direita da área, venceu a marcação, mas parou em defesa de Fábio. No rebote, porém, Alerrandro dominou e chutou rasteiro para marcar. Ele também defendeu chutes de Kennedy, além de dividir com Savarino na pequena área para afastar o perigo. Apesar da insistência carioca, o placar não se alterou mais. Depois disso, o Fluminense começou a esbarrar na grande atuação do goleiro Anthoni. Em um dos lances, Savarino deixou Serna na cara do gol. Ele chutou rasteiro e o goleiro abafou bem para desviar e evitar o gol. Os dois times têm compromissos na quarta-feira. O Internacional duela com o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha, enquanto o Fluminense visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores. No sábado, eles voltam a campo pelo Brasileirão. Às 16h, o Inter visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Pouco depois, às 18h, o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã, no Rio. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei (Kayky) e Allex (Vitinho); Carbonero (Aguirre) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano. FLUMINENSE - Fábio; Jemmes (Savarino), Millán e Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Nonato), Alisson (Hércules) e Guilherme Arana; Canobbio (Serna), John Kennedy e Soteldo (Rodrigo Castillo). Tecnico: Luis Zubeldía. GOLS - Bernabei, aos 38 minutos do primeiro tempo. Alerrandro, aos três minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bruno Gomes, Victor Gabriel, Bernabei e Allex (Internacional). Jemmes, Alisson e Serna (Fluminense). ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). PÚBLICO - 14.349 pagantes (16.173 presentes). RENDA - R$ 325.596,00. LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Fluminense Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58