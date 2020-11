Com gol de Vina, Ceará elimina o Santos da Copa do Brasil

O Santos está eliminado da Copa do Brasil. Pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, em Fortaleza, o Vozão venceu por 1 a 0, gol marcado pelo meia Vinícius Vina, aos 25 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, os cearenses garantem mais R$ 3,3 milhões de premiação, dinheiro que seria fundamental para o Peixe acertar os salários de outubro, que precisam ser acertados até a próxima segunda-feira (09).

JOÃO PAULO TRABALHOU

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes chegando seis vezes à meta adversária, mas o Ceará acertando mais a meta santista, em três oportunidades. Na principal delas, Léo Chú encontrou Rafael Sobis na cara do goleiro João Paulo, que cresceu e fez boa defesa.

SOTELDO LIGADO

Embora não tenha feito Fernando Prass trabalhar, o Alvinegro Praiano chegou com perigo ao gol cearense. As principais chances passaram pelo pé do atacante Soteldo. Na melhor dos momentos, o camisa 10 recebeu um belo passe de Kaio Jorge, arrancou pelo lado esquerdo, mas na definição pecou na escolha e bateu para fora, mesmo com Marinho fechando livre pela direita. Antes, o venezuelano havia recebido bom passe central de Jean Mota e bateu com perigo à esquerda do gol dos nordestinos.

ENTRADA DE SANDRY NO PEIXE

No intervalo, o Peixe veio com o garoto Sandry no lugar de Jobson, que se sentiu mal. A prata da casa deu uma boa dinâmica pelo lado esquerdo central santista, com bons passes e aproximação ofensiva. Com o camisa 38, o Alvinegro Praiano se portou melhor na meia, que na etapa inicial apresentou alguns espaços que foram aproveitados pelos cearenses na criação de oportunidades.

CEARÁ SAI NA FRENTE

O Peixe criou pouco na segunda etapa, e aos 25 minutos o Ceará conseguiu abrir o placar com o meia Vina, que aproveitou um levantamento de Fernando Sobral pelo lado direito e acertou um voleio. A bola ainda desviou em Luan Peres antes de entrar.

PEIXE NÃO TEVE FORÇAS

Após sofrer o gol, o técnico Cuca mexeu na equipe, o Peixe foi pra cima, mas com pouca criatividade. Excesso de inversões de jogo e ações descoordenadas ao ataque

CEARÁ 1 X 0 SANTOSFICHA TÉCNICA

Estádio: Castelão, Fortaleza (CE)Data e horário: 04 de novembro de 2020, às 19hÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Gol: 1-0 Vina (25'/1T)Renda/Público: Portões fechadosCartões amarelos: Vina, Pedro Naresi e Leandro Carvalho (Ceará); Diego Pituca e Marinho (Santos)Cartão vermelho: Sandry (Santos)

CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn, 41'/2T); Fabinho e Charles (Pedro Naresi, 41'/2T); Vina (Lima, 36'/2T), Fernando Sobral e Léo Chú (Leandro Carvalho, 24'/2T); Rafael Sobis (Felipe Vizeu, 24'/2T). Técnico: Guto Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe (Pará, 34'/2T), Luan Peres e Felipe Jonatan (Lucas Lourenço, 28'/2T); Diego Pituca, Jobson (Sandry, intervalo) e Jean Mota (Marcos Leonardo, 31'/2T); Marinho, Kaio Jorge (Lucas Braga, 32'/2T) e Soteldo. Técnico: Cuca.