Com gol de Claudinho, RB Bragantino derrota o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro

No estádio Nabi Abi Chedid, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro edição 2020, o RB Bragantino venceu o Grêmio pelo placar de 1 a 0, com belo gol do artilheiro Claudinho no início da etapa complementar. Com o resultado, o Massa Bruta encerra sua participação no Brasileirão com 53 pontos e na 10ª posição. O Grêmio acabou em 6º lugar, com 59 pontos.

O jogo

RB BRAGANTINO CONTRA O JOGO NOS PRIMEIROS 20 MINUTOSCom a vaga já garantida para Sul-Americana, o objetivo do RB Bragantino era vencer para tentar terminar na nona colocação e, com isso, poder pular as duas primeiras fases da Copa do Brasil. E o time levou esse objetivo a sério. O Massa Bruta foi para cima do Grêmio, que poupou titulares por causa da final da Copa do Brasil. Foram duas boas chances criadas, aos 2 e 18 minutos, mas Lucas Evangelista e Ytalo falharam na hora da finalização.

GRÊMIO MELHORA, MAS RB BRAGANTINO CONTINUA MAIS PERIGOSOO Imortal Tricolor passou a buscar mais o gol da metade do primeiro tempo em diante, mas o Massa Bruta continuou mais perigoso e criando boas chances. Claudinho acertou o travessão aos 38 minutos e Artur obrigou Julio Cesar a fazer uma ótima defesa.

CLAUDINHO MARCA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPOO Grêmio até voltou para o início do segundo tempo tentando se impor, mas Claudinho, um dos melhores jogadores do Brasileirão, foi lá e abriu o marcador. O artilheiro da competição tabelou com Ytalo e, de fora da área, soltou a bomba para fazer: 1 a 0 RB Bragantino.

MASSA BRUTA CAI DE RENDIMENTO, MAS O GRÊMIO NÃO APROVEITAO Massa Bruta até fez uma pressão após o gol para marcar mais gols, mas o time foi aos poucos caindo de rendimento. O Imortal aproveitou o momento de queda do RB Bragantino e foi para cima. Apesar de ter tomado conta do jogo, o Grêmio não conseguia criar boas chances para igualar o marcador.

GRÊMIO e RB BRAGANTINO PERDEM BOAS OPORTUNIDADES NO FIM DO JOGONo final da partida, o Imortal poderia ter igualado o marcador, mas Ferreirinha, após grande jogada, chutou para fora uma grande oportunidade, aos 39. Aos 46, em ótima jogada pelo lado direito, Leandrinho chutou para fora a chance de ampliar o placar.

RB BRAGANTINO 1 X 0 GRÊMIOLocal: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Data-Hora: 25/2/2021 – 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Edimar, Lucas Evanglista, Fabrício Bruno (BRA), (GRE)Cartões vermelhos: Gol: Claudinho (7/2ºT)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista (Ricardo Ryller, aos 43/2ºT) e Claudinho; Artur (Leandrinho, aos 43/2ºT), Ytalo (Hurtado, aos 37/2ºT) e Vitinho (Cuello, aos 37/2ºT). Técnico: Mauricio Barbieri.

GRÊMIO: Júlio César; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Bruno Cortez; Darlan (Isaque, aos 16/2ºT), Thaciano e Pinares; Everton (Guilherme Azevedo, aos 24/2ºT), Ferreirinha e Churín. Técnico: Renato Gaúcho.