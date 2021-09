Com dois gols de Michael, Flamengo vence o Palmeiras de virada no Allianz

Apático, o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Allianz Parque, e viu a distância para o lider Atlético-MG aumentar. O Rubro-negro, por sua vez, assumiu a terceira posição mesmo com dois jogos a menos. Wesley abriu o placar para os mandantes. Michael, duas vezes, e Pedro viraram. O duelo foi válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Diferentemente do Flamengo, que tinha vários desfalques, o Palmeiras estava com suas melhores peças à disposição do técnico Abel Ferreira. O treinador escalou a equipe com Piquerez na lateral-esquerda e nenhum centroavante de ofício.

Os cariocas começaram o jogo com mais movimentação, principalmente com Everton Ribeiro pelo lado direito. Foi o Verdão, porém, que balançou a rede primeiro, aos 14 minutos, com golaço de Wesley. Weverton jogou rápido para Dudu, que abriu na esquerda. O camisa 11 passou por Isla e Arrascaeta e bateu no cantinho.

O Alviverde não teve tempo de sentir a vantagem no placar e o jogo ficou eletrizante. Dois minutos depois, Everton Ribeiro cruzou na cabeça de Michael, que mandou para o fundo do gol para empatar.

Arrascaeta e Everton Ribeiro faziam o Rubro-negro ser efetivo, mas o primeiro acabou substituído com dores. O Flamengo, então, teve queda no rendimento e deixou o Verdão crescer. Wesley era a principal arma do time, criando as melhores jogadas, mas todos pecavam no último passe.

Zé Rafael, aos 29', mandou a bola por cima, enquanto Vitinho respondeu aos 41', e tirou tinta da trave de Weverton.

Raphael Veiga pouco apareceu na primeira etapa e deu lugar a Gustavo Scarpa no intervalo. O Palmeiras passou a se movimentar melhor e Danilo chegou a arriscar, sem sucesso.

A virada flamenguista não demorou a acontecer. Aos 11', após cobrança de escanteio, Pedro cabeceou no canto. Daí em diante o Verdão não encaixava boas jogadas e atuava mal. Abel Ferreira mudou várias peças do time, mas as alterações deixaram o time pior.

Com Dudu apagado e nenhuma criação efetiva, quem se deu bem foi o Flamengo, que marcou o terceiro gol, novamente com Michael, aos 35, e deu números finais ao duelo, que ainda teve Zé Rafael expulso nos acréscimos.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No sábado, o Verdão visita a lanterna Chapecoense, às 17h, na Arena Condá. Já o Flamengo recebe o Grêmio às 20h30 de domingo, no Maracanã. Antes, na quarta-feira (15), o Rubro-Negro encara o mesmo Tricolor gaúcho no mesmo estádio, porém a partida será válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu na ida por 4 a 0, o time tem ampla vantagem.

PALMEIRAS 1 X 3 FLAMENGO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e horário: 12 de setembro de 2021, às 16h00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (ambos de GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Wesley (14'/1ºT) (1-0), Michael (16' 1°T) (1-1), Pedro (11'/2ºT) (1-2) e Michael (35'/2ºT) (1-3)

Cartões Amarelos: Pedro e Vitinho (FLA)

Cartão Vermelho: Zé Rafael.

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Willian 27' 2°T); Danilo (Patrick de Paula 14' 2°T), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa - intervalo); Dudu, Wesley (Breno Lopes 15' 2°T) e Rony (Luiz Adriano 14' 2°T). Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Matheuzinho 27' 2°T), Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira (Gomes 27' 2°T), Arrascaeta, (Vitinho 23' 1°T), Everton Ribeiro (Thiago Maia 17' 2°T), Michael e Pedro (Rodinei 27' 2°T). Técnico: Renato Gaúcho