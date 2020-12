Com direito a gol de bicicleta, Juventude derrota a Ponte e se consolida no G4

No Alfredo Jaconi, o Juventude derrotou a Ponte Preta por 2 a 1. Com o triunfo, o Jaconero chegou aos 52 pontos, na 3ª posição. A Macaca é a 7ª, com 46 pontos.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. A Ponte Preta faz o derby contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.

O jogo

A etapa inicial teve poucas chances claras. As duas defesas mostraram qualidade e levaram a melhor em quase todas as divididas.

Diante de tanta dificuldade, a Ponte Preta chegou com perigo em cobrança de falta com Camilo, mas a bola passou rente ao poste. A resposta do Juventude veio no chute cruzado de Rogério, que assustou o time paulista.

Na etapa final o ritmo foi totalmente diferente e a Ponte abriu o placar aos 5 minutos. No levantamento, a bola sobrou com Luan Dias, que bateu forte e venceu Carné, 1 a 0.

O empate veio um minuto depois. Rogério dominou na entrada da área e de bicicleta mandou para dentro do gol, 1 a 1.

Melhor em campo, o Jaconero assumiu a liderança do placar na casa dos 31 minutos. Após cruzamento da esquerda, Éverton jogou na medida para Rafael Grampola, sozinho, testar firme e vencer o goleiro, 2 a 1.