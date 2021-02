Com bom retrospecto no Morumbi, Gabigol é a principal arma do Flamengo para quebrar jejum

Artilheiro do Flamengo no Brasileiro e na temporada, Gabigol está "on fire". São seis gols nos últimos seis jogos, e, agora, chegou a "hora da verdade". Nesta quinta, às 21h30, o Rubro-Negro visita o São Paulo, no Morumbi, pela última rodada, necessitando de uma vitória para ser octacampeão sem depender do resultado do jogo do Internacional. É inegável que o camisa 9 é a principal arma do Fla, que terá que quebrar um longo jejum para não sofrer sustos.

O Flamengo não vence o São Paulo desde 2017. Se o recorte for apenas de partidas no Morumbi, o período aumenta: o último triunfo na casa do Tricolor foi em outubro de 2011, pelo Brasileirão.

E Gabi será essencial para que o Fla quebre o tabu de quase dez anos. Em cinco jogos contra o São Paulo no Morumbi, sendo quatro como titular, o camisa 9 marcou três gols, todos quando ainda defendia o Santos.

Curiosamente, o jogo desta noite será o primeiro de Gabriel Barbosa pelo Fla no Morumbi. Ele não estava na equipe quando o time foi goleado e eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil-2020, por exemplo.

Rogério Ceni, ídolo do Tricolor por sua trajetória como goleiro, admitiu que os revezes recentes foram "doloridos".

- É um time que nos fez sofrer bastante este ano, existiram derrotas doloridas para o São Paulo. Vamos para lá em busca da vitória, sempre com muito respeito - disse Ceni, colecionador de glórias no estádio (relembre aqui).

O CENÁRIO ANTES DA RODADA

O Flamengo precisa vencer para levar o Brasileirão pela oitava vez em sua história sem depender do resultado do Internacional, que também joga nesta quinta, em casa, contra o Corinthians.

+ Resta um! Confira e simule a última rodada do Brasileirão Neste momento, o Flamengo está na liderança por dois pontos de vantagem. O duelo derradeiro será no Morumbi, às 21h30 - o mesmo horário em que o Inter atuará no Beira-Rio. O LANCE! transmite toda a rodada em Tempo Real.

O Rubro-Negro deve ir a campo com: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.