Com apenas R$ 1, brasileiro fatura R$ 100 mil em site de apostas

Um apostador de Santa Maria (RS) acreditou na sorte e se deu bem. Ele se registrou na KTO em 28 de fevereiro e já no dia 4 de março fez o palpite vencedor no Jackpot Malandrinha. Mesmo com apenas poucos dias na casa, levou nada menos que R$100 mil ao ganhar na loteria.

O gaúcho, de 30 anos, acertou o resultado dos seguintes duelos: Udinese x Sassuolo, Aston Villa x Wolverhampton Wanderers, Cadiz x Eibar, Bayern Munchen x Borussia Dortmund, Juventus x Lazio, Brighton x Leicester, Osasuna x Barcelona, Godoy Cruz x Platense, Sarmiento x Talleres, Boavista x Famalicão, Colon x Aldosivi, Colônia x Werder Bremen e Palmeiras x Grêmio.

Desde o lançamento, outros jogadores já haviam ganhado os R$2.500 da versão mini. Ela normalmente é disponibilizada no meio da semana, custa R$5, e desafia o cliente a prever o desfecho de 7 duelos entre times de futebol ao redor do mundo. Porém, essa foi a primeira vez que um jogador conseguiu o prêmio máximo. Em menos de dez dias na casa, ele “driblou” a Malandrinha com muita categoria.

O produto foi criado com a intenção de ser uma porta de entrada para quem ainda não está habituado com as apostas online. Além disso, a loteria da KTO é também uma opção para aqueles que gostam de fazer apostas múltiplas.

NovidadeA partir de agora haverá um prêmio de consolação de R$ 10.000 para quem acertar 12 dos 13 resultados do Jackpot Malandrinha. Esse prêmio será dividido entre todos os jogadores que acertarem 12 jogos e só é válido se ninguém acertar os 13 jogos.

Como abrir conta na casa de apostasFicou empolgado com a história do sortudo de Santa Maria e quer tentar a sorte também? Abra já a sua conta na KTO! Se cadastrar é muito fácil. Você só precisa entrar no site, clicar em registre-se e preencher os dados solicitados.

Como apostar na loteria MalandrinhaO Jackpot Malandrinha sempre vem com 13 jogos dos campeonatos ao redor do mundo, e você que sabe tudo de futebol tem a oportunidade de ganhar R$100 mil apostando apenas R$1. Apostar na loteria Malandrinha é muito fácil:

- Abra o site da KTO e clique em Malandrinha;- Selecione o time que você acredita que será o vencedor de cada partida (1= mandante e 2 = visitante), ou clique no X, caso queira apostar no empate;- Confira se você preencheu tudo como gostaria e clique em finalizar;- Salve o cupom da sua aposta e aguarde o resultado, que sai após o fim da última partida.

Para apostar na mini Malandrinha a dinâmica é a mesma. A diferença é que ela tem apenas 7 jogos, custa R$5 e o prêmio máximo é de R$2.500.

Como surgiu a loteriaAs primeiras loterias surgiram há milênios, e eram apreciadas por hebreus, chineses, hindus e romanos. Mas foram os franceses, por volta de 1530, que criaram os modelos mais parecidos com os que conhecemos hoje em dia. E foi em 1754 que o Brasil viu sua primeira loteria.