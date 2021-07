COI anuncia cidade australiana de Brisbane como sede dos Jogos Olímpicos de 2032

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quarta-feira, após aprovação de sua diretoria executiva, que a cidade australiana de Brisbane será a sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2032. Esta será a terceira vez que a Austrália vai receber uma edição das olimpíadas, repetindo os anos de 1956 (Melbourne) e 2000 (Sydney).

A nomeação de Brisbane foi aprovada em uma assembleia do COI, em um sistema usado pela primeira vez, sem uma competição aberta entre várias cidades interessadas. Desta vez, a negociação foi discreta e diretamente entre o Comitê Olímpico e as partes aspirantes.

Brisbane será a terceira cidade da Austrália a ser sede olímpica (Divulgação/IOC MEDIA)

Segundo o projeto, as competições serão distribuídas em três núcleos: Brisbane (21 sedes), Gold Coast (a 65 km, com seis sedes) e Sunshine Coast (a 85 km, com mais três).

Após a realização dos Jogos de Tóquio, que terão abertura oficial nesta sexta-feira, as edições seguintes serão em Paris, em 2024, e Los Angeles, em 2028.