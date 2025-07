Cobiçado pelo Corinthians, atacante Carlos Vinícius é confirmado pelo Grêmio

Alvo do Corinthians nesta janela de transferências, o atacante Carlos Vinícius foi anunciado como reforço do Grêmio nesta quarta-feira. O jogador de 30 anos, com trajetória no futebol europeu, volta ao Brasil para defender o time gaúcho até 31 de dezembro de 2026.

O atacante estava livre no mercado desde que deixou o Fulham, da Inglaterra, ao fim da última temporada europeia. Ele chegou a ser cogitado pelo Corinthians, mas as polêmicas extracampo do clube paulista acabaram afastando o potencial reforço do Parque São Jorge.

Carlos Vinícius fez carreira na Europa, com passagens por clubes de peso, como Napoli, Benfica, Tottenham e PSV Eindhoven. Seus últimos clubes foram Fulham e Galatasaray, da Turquia.

Natural de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, o atacante se formou na base do Santos e teve passagem pelas categorias juvenis do Palmeiras. No entanto, se tornou profissional Caldense, de Minas Gerais. No Brasil, também defendeu as cores do Grêmio Anápolis, de Goiás, antes de iniciar sua caminhada na Europa.

Apesar da boa experiência, Carlos Vinícius vive fase difícil nos gramados. O atacante não balança as redes desde março do ano passado, quando anotou na vitória do Galatasaray sobre o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco.

No Grêmio, ele vai reforçar o elenco, principalmente após a saída de Arezo, emprestado ao Peñarol. Seus principais concorrentes por uma vaga de titular no time do técnico Mano Menezes serão Braithwaite e André Henrique.