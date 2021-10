Clube inglês exalta início de Andreas Pereira pelo Flamengo; veja o valor da opção de compra

O Flamengo vem de uma ótima sequência e, no último jogo, na vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, contou com a categoria e o protagonismo de Andreas Pereira, autor do terceiro gol da partida - o seu segundo pelo clube. E o Manchester United fez questão de exaltar o desempenho do meio-campista, emprestado até meados de 2022.

Através de seu site oficial, o United sublinhou o golaço do atleta nascido na Bélgica marcado em velocidade contra o Furacão, após passe de Arrascaeta.

A publicação, que visa atualizar os torcedores a respeito do rendimento dos jogadores emprestados pelos Red Devils, ainda destaca que Andreas soma dois gols nos cinco jogos dele pelo Brasileirão e que vem "impressionando".

Andreas Pereira soma oito jogos, além dos dois gols pelo Flamengo, sendo seis como titular com a camisa rubro-negra. Atualmente, vive um início "dos sonhos", como o próprio destacou, e tem feito a torcida "superar" a saída de Gerson para o Olympique de Marselha-FRA.

VALOR DA OPÇÃO DE COMPRA

É bom lembrar que o empréstimo de Andreas Pereira ao Flamengo expira, precisamente, em 30 de junho de 2022. Contudo, o Rubro-Negro estipulou junto ao Manchester United em contrato um valor para comprá-lo em definitivo. E a quantia é astronômica: cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 125,8 milhões na cotação atual).