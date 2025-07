Circuito Mundial de Surfe define calendário de 2026 sem Finals e com novidades em formato

A World Surf League (WSL) anunciou nesta segunda-feira o calendário de 2026 com novidades no formato de disputa geral e também nas etapas, sem a realização de uma prova Finals e com mais atletas no tour feminino. O Circuito Mundial, organizado pela WSL, vai valorizar a etapa de Pipeline e anular as baterias preliminares de cada disputa.

A temporada 2026 vai começar em abril, em Bells Beach, na Austrália, e será finalizado justamente nas ondas do Havaí, entre 8 e 20 de dezembro. A etapa de Pipeline, contudo, não terá status de Finals. Ou seja, todos os surfistas poderão participar, sem nenhuma restrição.

A primeira grande novidade para a próxima temporada é a divisão do campeonato. Das 12 etapas do calendário, as nove primeiras serão considerada a temporada regular. Na sequência, serão disputados dois eventos da pós-temporada. E, na sequência, a etapa de Pipeline.

O campeonato vai começar com a presença de 36 homens e 24 mulheres. Para disputar a pós-temporada, seguindo na briga pelo título, o surfista terá que estar entre os 24 melhores na etapa de corte, a ser disputada em Lower Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos, em setembro. No circuito feminino, o número de participantes será reduzido para 16.

Para fazer este corte, a organização vai levar em consideração os melhores sete de nove resultados de um surfista na temporada regular. Já para o ranking final da temporada, que definirá o título, serão contabilizados os melhores nove de 12 resultados de um atleta.

O ranking final vai incluir os resultados dos surfistas na última etapa do campeonato em Pipeline. A disputa no Havaí vai contar com a presença de todos os surfistas. Mas só poderão levantar o troféu de campeão da temporada aqueles que passaram pela pós-temporada. Os demais só poderão ser vencedores da própria etapa havaiana, que passará a valer mais pontos.

As ondas de Pipeline vão render 15 mil pontos ao vencedor da etapa, enquanto as demais vão manter os 10 mil a cada campeão.

NOVOS FORMATOS

A chamada temporada regular, que inclui as nove primeiras etapas do calendário, terá 36 homens e 24 mulheres em ação. No masculino, serão 32 classificados e mais dois convidados da temporada e mais dois com convites da própria etapa. No feminino, serão 21 classificadas diretamente e duas convidadas da temporada e duas das etapas.

A partir de 2026, não haverá mais etapa preliminar e repescagem, de forma a tornar cada bateria uma disputa definitiva. Os 28 melhores do ranking masculino e as oito da lista feminina vão entrar diretamente na segunda rodada para enfrentar os vencedores da rodada de abertura. Na sequência, haverá oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. No feminino, a segunda rodada já equivale às oitavas.

Na pós-temporada, as etapas disputadas em Portugal e Emirados Árabes Unidos terão menos surfistas em ação, com 22 homens e 14 mulheres, além de dois convites por evento para cada categoria. Novamente, os melhores (oito) entrarão diretamente na segunda rodada no masculino. No feminino, todas entrarão desde a primeira rodada.

Em Pipeline, estarão em disputa 34 homens e 22 mulheres, além de dois convites do evento para cada categoria. Os mais bem ranqueados entrarão mais tarde na chave. Os oito melhores começarão direto das oitavas de final, tanto no masculino quanto no feminino.

Confira abaixo o calendário da temporada 2026:

1ª Etapa

Local: Bells Beach, Victoria, Austrália

Data: 1 a 11 de abril

2ª Etapa

Local: Margaret River, Austrália Ocidental, Austrália

Data: 17 a 27 de abril

3ª Etapa

Local: Snapper Rocks, Queensland, Austrália

Data: 2 a 12 de maio

4ª Etapa

Local: Punta Roca, El Salvador

Data: 28 de maio a 7 de junho

5ª Etapa

Local: Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil

Data: 12 a 20 de junho

6ª Etapa

Local: Jeffreys Bay, África do Sul

Data: 10 a 20 de julho

7ª Etapa

Local: Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa

Data: 8 a 18 de agosto

8ª Etapa

Local: Cloudbreak, Fiji

Data: 25 de agosto a 4 de setembro

9ª Etapa (Corte para a pós-temporada)

Local: Lower Trestles, San Clemente, Califórnia, EUA

Data: 11 a 20 de setembro

10ª Etapa

Local: Surf Abu Dhabi, Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos

Data: 14 a 18 de outubro

11ª Etapa (Fim da pós-temporada)

Local: Peniche, Portugal

Data: 22 de outubro a 1º de novembro

12ª Etapa

Local: Banzai Pipeline, Havaí, EUA

Data: 8 a 20 de dezembro