Ciclista de 26 anos morre após acidente durante competição na Suíça

O ciclista suíço Gino Mäder, de 26 anos, morreu, nesta sexta-feira (16), por complicações devido acidente ocorrido durante competição na Volta da Suíça. Mäder caiu em um barranco no km 197 da prova, na quinta-feira (15), e não resistiu aos ferimentos. O ciclista era um dos favoritos da prova.

VEJA MAIS

A competição

A Volta da Suíça é uma corrida de estrada, disputada em oito etapas sobre uma distância total de 1339,9 km. O ciclista caiu no km 197, na quinta etapa da prova, onde foi encontrado inconsciente.

O atleta foi socorrido, tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Ele foi encaminhado para o Hospital de Chur, morrendo horas depois.

Local do acidente

A parte final da quinta etapa desta corrida era antes de uma descida perigosa. Os ciclistas superam os 100km/h no local, gerando um momento de muita tensão. O belga Remco Evenepoel criticou este circuito final da etapa. "Não foi uma boa ideia colocar no final de uma etapa uma descida. Mas obviamente há mais espetáculo. Sempre tem que passar por este tipo de coisas para que ajustem", disse.

"Team Bahrain Victorious"

O "Team Bahrain Victorious", equipe de Gino, comunicou a morte do atleta nesta sexta-feira (16). "É com profunda tristeza e pesar no coração que temos que anunciar a morte de Gino Mäder. Nesta sexta-feira, 16 de junho. Ele sofreu uma queda grave durante a quinta etapa do Tour da Suíça. Gino perdeu a batalha contra as graves lesões que sofreu. Toda a nossa equipe está devastada por este trágico acidente e nossos pensamentos e orações estão com a família e com os queridos de Gino durante este momento difícil.

Carreira

Gino começou sua carreira em 2019 e foi para a equipe Bahrain em 2021. Ele tinha contrato com a atual parceria até fim deste ano. Durante a carreira como profissional, foi campeão do Giro da Itália em 2021 e da Volta da Suíça no mesmo ano. O jovem ciclista se despediu da vida e das pistas correndo um casa.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com