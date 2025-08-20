Chuva interrompe jogo e Laura Pigossi busca vaga na final do quali do US Open só nesta quinta Estadão Conteúdo 20.08.25 21h52 O segundo jogo da brasileira Laura Pigossi, única representante do País com chances no qualificatório do US Open, vai durar dois dias. O embate com a australiana Emerson Jones foi atrapalhado pela chuva nesta quarta-feira e será completado somente na quinta. De olho na final do qualificatório, a brasileira voltará à partida com o serviço à disposição, mas em desvantagem no placar de 5 a 4. Após 41 minutos de disputa, Pigossi mostrava poder de reação após se safar em duas oportunidades. O jogo foi igual até 3 a 2 para a australiana, quando houve a primeira quebra no set. Jones tinha 4 a 2 e o serviço para disparar na parcial, mas não aproveitou, permitindo a reação da brasileira, que aproveitou seu primeiro break point na partida. Em pontos diretos, a 199º do mundo voltou a abrir frente, derrubando o serviço pela segunda vez. Bastava servir bem para fechar o set. A brasileira, resiliente, voltou a pressionar e diminuiu para 5 a 4. Voltará à quadra com possibilidade de empate e mais confiante. O Brasil teve três representantes de simples no qualificatório do US Open. E o trio, contanto com Pigossi, estreou na segunda-feira. Apenas a tenista se deu bem, contudo. Thiago Monteiro e Thiago Wild acabaram eliminados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US OPen qualificatório Laura Pigossi Emerson Jones COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 Futebol Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 20.08.25 15h43