Chamusca aprova atuação de Ronald após vitória do Botafogo: 'Mais uma vez decisivo'

Ronald está em alta no Botafogo. O camisa 31 deu a assistência para o gol de Rafael Navarro, um dos na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão.

Após a partida, Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, elogiou a atuação do atacante e ressaltou que a parte mental do atleta tem sido importante para as boas atuações.

- O Ronald é um jogador que tem um ataque em espaço muito interessante, tem um enfrentamento e tem melhorado muito. Está muito mais confiante, autoestima alta. Foi mais uma vez decisivo - afirmou.

O Botafogo fez os três gols em jogadas de transição, um estilo de jogo que combina com as características de Ronald. Chamusca citou esta estratégia para vencer o Remo.

- Nós trabalhamos durante a semana dentro de uma perspectiva onde a gente alternaria o bloco mais alto e, quando a gente não tivesse a oportunidade de pressionar alto, ficar em um bloco médio. A gente sabia que, pela característica do adversário, na recuperação nós teríamos uma possibilidade boa acelerando o passe por dentro. Fizemos todos os gols em transição.