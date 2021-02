Ceni tem dilemas para escalar o Flamengo em jogo que pode levar à liderança inédita

O Flamengo ainda não liderou a atual edição do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, terá a oportunidade de dormir como líder e pressionar o Internacional, que atualmente está no topo por dois pontos de vantagem mas que só atua pela 35ª rodada na quarta-feira. E o atual tempo de recuperação menor para o Rubro-Negro é o que mais aflige Rogério Ceni.

O técnico, inclusive, "estranhou" a situação, frisando que Atlético-MG e Inter só atuam no dia 10. Além disso, Diego Ribas (suspenso) está fora do jogo, enquanto Gerson, com dores no tornozelo, é dúvida - assim como Rodrigo Caio, que tem ainda menos chances de jogar em relação ao Coringa.

Em entrevista coletiva, Ceni afirmou que o dilema da vez, para escalar o meio, sobretudo, pode ser resolvido com a volta de Willian Arão à função de volante. Cabe destacar que Bruno Henrique, que está com um desconforto na coxa, também preocupa.

- O problema maior é a recuperação para domingo. O Gerson saiu novamente com um pancada no mesmo tornozelo... Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique um pouco mais cansado do que o normal, com uma dorzinha na posterior. Vamos recuperá-los porque esses dois dias vão ser mais para recuperação e analisar também qual nossa escolha: se a gente volta com Arão para o meio, se entra com outro jogador de meio de campo nessa função. Foco é uma coisa que eu não acredito que falte. Espero que também não falte perna.

Para o meio, João Gomes e Pepê surgem como as principais opções para a preencher a lacuna com a ausência de Diego. Ou lacunas, no plural, uma vez que Gerson pode ser outro a desfalcar a equipe.

No ataque, caso Bruno Henrique não tenha condições de iniciar a partida, Vitinho - que atuou em todos os jogos com Ceni - aparece como forte candidato para ser escalado entre os 11.

A ver como Rogério Ceni lidará com os dilemas para armar um time competitivo - como nas últimas três rodadas - a fim de amenizar o desgaste físico e, enfim, alcançar o topo do Brasileirão.