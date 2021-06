Ceni lamenta estado do gramado em derrota do Flamengo: 'Em condições normais, tinha muita chance de vencer'

Prejudicado pela condição do gramado do Alfredo Jaconi, o Flamengo não conseguiu impor seu estilo de jogo e foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0, na manhã deste domingo. Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico Rogério Ceni citou justamente o estado do campo para explicar a derrota rubro-negra. Para ele, em um cenário mais favorável, o Fla tinha muita chance de vencer.

- Nós viemos jogar em um campo em que foi trocado o gramado há pouco tempo e oferecia boas condições. Infelizmente, desde ontem chove aqui em Caxias e o campo prendia muito a bola. Nossa característica de manter a posse de bola foi muito prejudicada. Tivemos que mudá-la dentro do primeiro tempo porque o gramado não permitia um toque de bola padrão, em função da água - disse Rogério Ceni, antes de finalizar:

- Tanto que o gol que a gente sofre é em uma bola que para na água e o jogador acerta um chute de fora da área. Em condições normais, era um jogo que você tinha muita chance de vencer e manter o controle. Tivemos que nos adaptar e infelizmente erramos em uma falta de entender que era uma bola arriscada.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe tem nove pontos e ocupa a oitava posição da tabela.

Confira outras respostas de Ceni na coletiva:

ATUAÇÃO DA ARBITRAGEM

Acho que o gramado prejudicou muito e arbitragem também aproveitou, segurou o jogo. A partida fica muito parada, muito tempo para trocas, discussões dentro de campo. Já estava difícil do jogo andar sem o árbitro interferir. Com ele parando demais, o jogo vai ficando muito cadenciado. Mesmo assim, tivemos três ou quatro boas chances no início do segundo tempo para fazer e botar mais pressão. O jogo se resume a um campo que infelizmente não deu para ter um padrão de jogo.

DRENAGEM DO CAMPO

Cai na situação da chuva. Se não tivesse tanta chuva, era um gramado bom para jogar. Observamos antes de vir para cá. Só que hoje era muito água, principalmente onde nós levamos o gol. Tinha que levantar para chutar, e esse não é o jogo do Flamengo, a posse de bola e giro. Não oferecia a mínima condição de jogo.

VOLTA DE THIAGO MAIA

Eu tinha ele e o Hugo Moura no banco. O Diego e o Gomes cansaram um pouco, o que é natural pelo campo pesado. A gente sempre espera uma condição ideal para colocar (Maia). O último jogo estava muito físico, e hoje o gramado molhado. Mas temos que observar. Coloquei nos últimos minutos, mas não dá para ter uma conclusão exata justamente por causa do estado do gramado. Era quem tinha para fazer essa função.