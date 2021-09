Celsinho registra B.O contra caso de racismo sofrido na partida diante do Brusque

O meia Celsinho, jogador do Londrina e ex-Paysandu, registrou um boletim de ocorrência contra às ofensas racistas que recebeu na partida contra o Brusque, pela Série B. O jogador também compareceu ao Ministério Público do Paraná nesta sexta-feira (3) para prestar depoimento sobre outros dois casos de racismo que ocorreram nos últimos meses, também em jogos de futebol.

Além de Celsinho, outras duas testemunhas (jogadores do Londrina) foram ouvidas pelo Ministério Público. A partir de agora, o MP do Paraná deve repassar as declarações para as promotorias de outros estados envolvidos (Santa Catarina, Goiás e Pará), que darão sequência aos processos.

Os casos de racismo

Em julho deste ano, em jogo contra o Goiás, pela Série B, um narrador e um comentarista fizeram comentários preconceituosos em relação ao cabelo do jogador. Ambos foram afastados das funções na Rádio Bandeirantes Goiânia, onde trabalhavam.

Dias depois, o meia foi alvo de injúria racial pelo narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará. Na transmissão da partida entre Londrina e Remo, pela Segundona, o narrador comparou o cabelo de Celsinho a um ninho de cupins. Ele também foi afastado das funções.

O terceiro caso ocorreu na partida contra o Brusque, pela Série B. Em entrevista ao canal Premiere, o jogador afirmou ter sido chamado de "macaco" por um dirigente do clube de Santa Catarina. Nesta sexta, o Brusque informou que afastou o funcionário envolvido por tempo indeterminado.