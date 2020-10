Ceará sai perdendo, busca a virada sobre o Coritiba e salta na classificação

Medindo forças pelo Campeonato Brasileiro, Ceará e Coritiba entraram em campo na noite deste sábado (24), pela 18ª rodada da competição, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Com o resultado de 2 a 1, a equipe de Guto Ferreira chegou aos 22 pontos somados, alcançando a 8ª colocação, porém terá que aguardar o complemento da rodada para saber se irá manter-se. Já a equipe de Jorginho, com o tropeço fora de casa, acabou caindo para a 19ª posição, estacionando com seus 16 pontos.

INÍCIO DE JOGO COM GOLS PARA OS DOIS LADOS

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Coritiba não estava disposto a sofrer pressão por parte do Ceará. Sendo assim, com um minuto no relógio, aproveitando erro da defesa adversária, Rodrigo Muniz roubou a bola e bateu na saída de Prass para fazer 1 a 0.

No entanto, o Vozão não desanimou com o tento sofrido. Minutos mais tarde, aos 7, Vinícius tratou de deixar tudo igual na Arena Castelão, após bom passe na área de Léo Chú. 1 a 1.

CEARÁ MELHORA APÓS O TENTO DE IGUALDADEEmbalado após Vinícius balançar as redes do adversário, a equipe de Guto Ferreira passou a dominar as ações no jogo. Em duas chances, sendo a primeira com Eduardo, o meia acabou acertando a trave do goleiro Wilson e, no lance seguinte, Vinícius mandou uma bomba, porém desta vez o camisa 84 conseguiu fazer a defesa mandando a bola para a linha de fundo.

RETA FINAL DE PRIMEIRA ETAPA COM VOZÃO CRIANDO CHANCESAinda em busca da virada no marcador, o Ceará seguia martelando o sistema defensivo da equipe paranaense. Entretanto, os comandados de Jorginho mantinham-se atentos às investidas do rival, conseguindo neutralizar as chegadas, e torcendo para que as bolas fossem para fora como na cabeçada de Brock, que acabou saindo por cima do gol.

SEGUNDO TEMPO COM VIRADA DO VOZÃO NO PLACARJá com a bola rolando na etapa final, a equipe local retornou com a mesma vontade que apresentou nos primeiros 45 minutos. Com isso, aos 6 minutos, Eduardo pegou rebote na cabeçada de Cléber, que acertou o travessão, chutando firme sem chances para Wilson. 2 a 1.

COXA INICIA PRESSÃO NA BUSCA PELO EMPATE, MAS SEM SUCESSO

Bastou a virada do time cearense na Arena Castelão para o time de Jorginho acordar em campo e partir pra cima do rival. Com a entrada de Ricardo Oliveira dando mais poder de ataque ao Alviverde, inúmeras chances foram aparecendo como no chute de William Matheus, que acabou passando ao lado da trave de Prass, além do próprio Ricardo, que acabou dando trabalho ao camisa 1, isso tudo até meados dos 30 minutos.

MOMENTOS FINAIS SEM GRANDES EMOÇÕESApós uma série de mudanças pelos dois lados, o panorama do confronto basicamente manteve-se igual. Com o Coxa apostando suas últimas fichas, as chances de Giovanni Augusto e companhia acabaram não surtindo efeito até os acréscimos, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICACEARÁ 2x1 CORITIBA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 24/10/2020 - 19h (horário de Brasília)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (CBF-MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (CBF-MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (CBF-MG)Cartões amarelos: Pedro Naressi, Charles e Alyson (CEA)/ Robson (COR)Cartões vermelhos: - Gols: Rodrigo Muniz (aos 1'/2ºT) (COR)/ Vinícius (aos 7'/1ºT) e Eduardo (aos 6'/2ºT) (CEA)

CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo, Brock, Luiz Otávio e Alyson; Pedro Naressi (Fabinho, no intevalo), Charles e Vinícius (Wescley, aos 40'/2ºT); Fernando Sobral (Lima, aos 30'/2ºT), Léo Chú (Kelvyn, aos 31'/2ºT) e Cléber (Saulo Mineiro, aos 19'/2ºT). Técnico: Guto Ferreira.

CORITIBA: Wilson; Matheus Sales, Sabino, Nathan Silva e William Matheus; Matheus Galdezani (Gabriel, aos 33'/2ºT), Matheus Bueno (Ramón Martínez, aos 33'/2ºT) e Yan Sasse (Nathan, no intervalo); Giovanni Augusto, Robson (Cerutti, aos 29'/2ºT) e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira, aos 15'/2ºT). Técnico: Jorginho.