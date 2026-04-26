Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ceará e Vila Nova fazem duelo de seis gols em empate movimentado pela Série B

Estadão Conteúdo

Ceará e Vila Nova não economizaram nos gols neste fim de domingo na Arena Castelão. Em duelo pra lá de movimentado e cheio de reviravolta, a dupla ficou no empate por 3 a 3, em confronto válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Quem saiu na frente foi o Vila Nova, com Rafa Silva, mas viu o Ceará ir para o intervalo com uma vitória parcial de 3 a 1, com gols de Lucas Lima e dois de Matheus Araújo. Na etapa final, foi o time cearense que ficou sonolento e os goianos aproveitaram para deixar tudo igual, com João Vieira e novamente com Rafa Silva.

O resultado saiu melhor para o Vila Nova, que segue na liderança de forma isolada, com 12 pontos. Enquanto o Ceará caiu para o quinto lugar, com 10, mas ainda dentro da zona dos playoffs.

O confronto começou animado. Com 12 minutos, após uma sequência de escanteios, Janderson cruzou e Rafa Silva completou de peito para abrir o placar para o Vila Nova, aos 12 minutos. A resposta do Ceará foi imediata. Logo na saída de bola, Melk recebeu na área, tirou da marcação e tocou para Wendel Silva. O goleiro Helton Leite até se recuperou no lance, mas no rebote Lucas Lima deixou tudo igual, aos 14.

O início animador manteve o confronto aberto, com as duas equipes propondo jogo e não tendo medo de arriscar à gol. Na reta final, o Ceará mostrou eficiência e virou o marcador. Matheus Araújo recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu colocado para marcar, aos 43. Logo depois, o Vila Nova cochilou, Lucca desarmou Willian Maranhão e serviu Matheus Araújo para fazer o terceiro aos 47.

O Vila Nova voltou mais disposto do intervalo, enquanto o Ceará retornou sonolento. Aos 17 minutos, Rafael Ramos tentou cortar o cruzamento e a bola acabou batendo no seu braço. Após revisão no VAR, o pênalti foi assinalado e convertido por João Vieira. O gol devolveu a confiança para o time goiano, que aproveitou o bom momento para empatar. Após cobrança de escanteio, Bruno Ferreira saiu mal e, de puxeta, Rafa Silva marcou um belo gol, aos 21.

Após o empate, diferente da primeira etapa, o confronto ficou morno, com uma queda brusca na intensidade. Com o fim se aproximando, o time goiano foi se contentando com o empate, trocando passes na linha defensiva. Já os donos da casa ainda buscavam o último gás, se lançaram ao ataque, mas de forma desorganizada, não conseguiram finalizar o confronto terminou empatado.

Os times agora viram a chave para as copas regionais. Pela Copa do Nordeste, o Ceará encara o Maranhão, no estádio Castelão, em São Luís (MA), na quarta-feira, às 21h30. Mais cedo, às 19h, pela Copa Verde, o Vila Nova visita o Araguaína, no estádio Mirandão, no estado tocantinense.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 3 VILA NOVA

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Sánchez; Vinícius Zanocelo (João Gabriel), Lucas Lima (Júlio César), Matheus Araújo (Juan Alano) e Melk; Wendel Silva (Lucca) e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Mozart.

VILA NOVA - Helton Leite; Elias (Anderson Jesus), Tiago (Samuel), Caio Marcelo (Hayner) e William Formiga (Higor); Willian Maranhão (Nathan Camargo), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Janderson e Rafa Silva. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Rafa Silva, aos 12, Lucas Lima, aos 14, Matheus Araújo, aos 43 e 47 minutos do primeiro tempo. João Vieira, aos 17, Rafa Silva, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Wendel Silva, Willian Formiga, Tiago e Willian Maranhão.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Ceará

Vila Nova

Série B
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

esportes

Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas

Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos

26.04.26 9h00

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

SÉRIE C

Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos

Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes

25.04.26 20h27

futebol

Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C

Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada

25.04.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REMO

Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável'

Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários

26.04.26 13h24

Futebol

Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo

Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe

25.04.26 21h41

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

Futebol

Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo

Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu

26.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda