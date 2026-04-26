Ceará e Vila Nova fazem duelo de seis gols em empate movimentado pela Série B

Ceará e Vila Nova não economizaram nos gols neste fim de domingo na Arena Castelão. Em duelo pra lá de movimentado e cheio de reviravolta, a dupla ficou no empate por 3 a 3, em confronto válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Quem saiu na frente foi o Vila Nova, com Rafa Silva, mas viu o Ceará ir para o intervalo com uma vitória parcial de 3 a 1, com gols de Lucas Lima e dois de Matheus Araújo. Na etapa final, foi o time cearense que ficou sonolento e os goianos aproveitaram para deixar tudo igual, com João Vieira e novamente com Rafa Silva.

O resultado saiu melhor para o Vila Nova, que segue na liderança de forma isolada, com 12 pontos. Enquanto o Ceará caiu para o quinto lugar, com 10, mas ainda dentro da zona dos playoffs.

O confronto começou animado. Com 12 minutos, após uma sequência de escanteios, Janderson cruzou e Rafa Silva completou de peito para abrir o placar para o Vila Nova, aos 12 minutos. A resposta do Ceará foi imediata. Logo na saída de bola, Melk recebeu na área, tirou da marcação e tocou para Wendel Silva. O goleiro Helton Leite até se recuperou no lance, mas no rebote Lucas Lima deixou tudo igual, aos 14.

O início animador manteve o confronto aberto, com as duas equipes propondo jogo e não tendo medo de arriscar à gol. Na reta final, o Ceará mostrou eficiência e virou o marcador. Matheus Araújo recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu colocado para marcar, aos 43. Logo depois, o Vila Nova cochilou, Lucca desarmou Willian Maranhão e serviu Matheus Araújo para fazer o terceiro aos 47.

O Vila Nova voltou mais disposto do intervalo, enquanto o Ceará retornou sonolento. Aos 17 minutos, Rafael Ramos tentou cortar o cruzamento e a bola acabou batendo no seu braço. Após revisão no VAR, o pênalti foi assinalado e convertido por João Vieira. O gol devolveu a confiança para o time goiano, que aproveitou o bom momento para empatar. Após cobrança de escanteio, Bruno Ferreira saiu mal e, de puxeta, Rafa Silva marcou um belo gol, aos 21.

Após o empate, diferente da primeira etapa, o confronto ficou morno, com uma queda brusca na intensidade. Com o fim se aproximando, o time goiano foi se contentando com o empate, trocando passes na linha defensiva. Já os donos da casa ainda buscavam o último gás, se lançaram ao ataque, mas de forma desorganizada, não conseguiram finalizar o confronto terminou empatado.

Os times agora viram a chave para as copas regionais. Pela Copa do Nordeste, o Ceará encara o Maranhão, no estádio Castelão, em São Luís (MA), na quarta-feira, às 21h30. Mais cedo, às 19h, pela Copa Verde, o Vila Nova visita o Araguaína, no estádio Mirandão, no estado tocantinense.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 3 VILA NOVA

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Sánchez; Vinícius Zanocelo (João Gabriel), Lucas Lima (Júlio César), Matheus Araújo (Juan Alano) e Melk; Wendel Silva (Lucca) e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Mozart.

VILA NOVA - Helton Leite; Elias (Anderson Jesus), Tiago (Samuel), Caio Marcelo (Hayner) e William Formiga (Higor); Willian Maranhão (Nathan Camargo), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Janderson e Rafa Silva. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Rafa Silva, aos 12, Lucas Lima, aos 14, Matheus Araújo, aos 43 e 47 minutos do primeiro tempo. João Vieira, aos 17, Rafa Silva, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Wendel Silva, Willian Formiga, Tiago e Willian Maranhão.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).