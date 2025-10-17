CBF define o árbitro para 'decisão' entre Flamengo x Palmeiras; saiba quem é

Após polêmicas com a arbitragem nas últimas rodadas do Brasileirão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou um dos principais nomes do quadro nacional para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (20), às 16h, no Maracanã. O árbitro Wilton Pereira Sampaio será o responsável por comandar a partida entre líder e vice-líder da competição.

Natural de Goiás, Wilton é considerado um dos árbitros mais experientes do país e tem longo histórico em partidas envolvendo os dois clubes.

Histórico do árbitro com Flamengo e Palmeiras

De acordo com dados do site Transfermarkt, Wilton Pereira apitou 47 jogos do Flamengo, com 27 vitórias, 10 empates e 10 derrotas do time carioca — um aproveitamento de 64,5%.

Já com o Palmeiras, foram 51 partidas, com 21 vitórias, 14 empates e 16 derrotas — aproveitamento de 50,3%.

Torcida do Palmeiras critica decisão da CBF

A escolha, no entanto, gerou reação negativa entre torcedores palmeirenses nas redes sociais. Muitos criticaram o que chamam de "rigor excessivo" do árbitro com o clube e o classificaram como o “maior árbitro caseiro” do Brasil.

VEJA MAIS

Entre as críticas, os palmeirenses relembraram lances polêmicos como o segundo gol do Flamengo contra o Corinthians, em partida recente do Brasileirão, que teria se originado de um lateral invertido. Também mencionaram a atuação de Wilton na vitória corintiana sobre o Palmeiras por 1 a 0, na Copa do Brasil, quando um gol de Maurício foi anulado, gerando reclamações do elenco alviverde.

Expulsões pesam no retrospecto alviverde

Segundo os dados, em jogos do Palmeiras apitados por Wilton Pereira, foram registradas 10 expulsões de jogadores do clube, contra apenas uma do time adversário. O dado reforça a insatisfação dos torcedores com a escolha do árbitro para o confronto decisivo no Maracanã.