CBF define o árbitro para 'decisão' entre Flamengo x Palmeiras; saiba quem é Árbitro goiano é escalado pela CBF para jogo decisivo no Maracanã; histórico com o Palmeiras gera críticas nas redes sociais Estadão Conteúdo 17.10.25 15h08 Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro na Copa do Mundo 2022 (FIFA/Divulgação) Após polêmicas com a arbitragem nas últimas rodadas do Brasileirão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou um dos principais nomes do quadro nacional para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (20), às 16h, no Maracanã. O árbitro Wilton Pereira Sampaio será o responsável por comandar a partida entre líder e vice-líder da competição. Natural de Goiás, Wilton é considerado um dos árbitros mais experientes do país e tem longo histórico em partidas envolvendo os dois clubes. Histórico do árbitro com Flamengo e Palmeiras De acordo com dados do site Transfermarkt, Wilton Pereira apitou 47 jogos do Flamengo, com 27 vitórias, 10 empates e 10 derrotas do time carioca — um aproveitamento de 64,5%. Já com o Palmeiras, foram 51 partidas, com 21 vitórias, 14 empates e 16 derrotas — aproveitamento de 50,3%. Torcida do Palmeiras critica decisão da CBF A escolha, no entanto, gerou reação negativa entre torcedores palmeirenses nas redes sociais. Muitos criticaram o que chamam de "rigor excessivo" do árbitro com o clube e o classificaram como o “maior árbitro caseiro” do Brasil. VEJA MAIS Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo Goleiro sofreu lesão na mão direita e deve ficar fora do clássico; Marcelo Lomba e Carlos Miguel disputam vaga Flamengo reclama de 'ação surpresa' de Comissão de Dopagem em treino visando o Palmeiras Técnico Felipe Luís reclamou que três membros da comissão acompanharam detalhes técnicos do treino Entre as críticas, os palmeirenses relembraram lances polêmicos como o segundo gol do Flamengo contra o Corinthians, em partida recente do Brasileirão, que teria se originado de um lateral invertido. Também mencionaram a atuação de Wilton na vitória corintiana sobre o Palmeiras por 1 a 0, na Copa do Brasil, quando um gol de Maurício foi anulado, gerando reclamações do elenco alviverde. Expulsões pesam no retrospecto alviverde Segundo os dados, em jogos do Palmeiras apitados por Wilton Pereira, foram registradas 10 expulsões de jogadores do clube, contra apenas uma do time adversário. O dado reforça a insatisfação dos torcedores com a escolha do árbitro para o confronto decisivo no Maracanã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Carlos Ferreira Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4 17.10.25 13h21 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23