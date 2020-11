CBF define datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol definiu as datas e os horários dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2020. O Palmeiras, que foi sorteado nesta sexta-feira (6), para encarar o Ceará de Fernando Prass, começa a decidir uma vaga para a semifinal já na próxima semana.

O primeiro jogo está marcado para a quarta-feira (11), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Já a volta está agendada para exatamente uma semana depois, no dia 18, no Castelão, a partir das 19h (horário de Brasília).

Por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Abel Ferreira terá os desfalques de Weverton, Gabriel Menino, Matías Viña e Gustavo Gómez para os dois jogos diante do Vozão.

Wesley é outro desfalque confirmado não só para os duelos contra o time de Guto Ferreira como também para todo o restante da temporada.

O Verdão vai encarar o Ceará pela quarta vez na Copa do Brasil e conta com um bom retrospecto para passar de fase, uma vez que em duas oportunidades saiu classificado do confronto.