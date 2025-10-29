Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF confirma datas, locais e horários das semifinais da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense já sabem os dias, horários e locais nos quais disputarão as semifinais da Copa do Brasil em dezembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou a tabela nesta quarta-feira com mineiros e paulistas entrando em campo mais cedo.

Em sorteio realizado no Rio de janeiro há alguns dias, na sede da entidade, já estava definido que Corinthians e Fluminense seriam os mandantes dos jogos de volta. Mas ainda faltavam os acordos com a televisão para definir os horários, dias e local das partidas.

Como já era esperado, o Cruzeiro será mandante no Mineirão e o Corinthians define sua vida na Neo Química Arena. Os clássicos cariocas serão no Maracanã. O time de Dorival Júnior abre a semifinal em Belo Horizonte dia 10 de dezembro, às 21h30, com transmissão de Globo, SporTV, Prime Vídeo e Première.

As emissoras também vão mostrar o jogo de volta, agendado para o dia 14, um domingo, às 18 horas, na Neo Química Arena - horário alternativo, fugindo da tradicional 16 horas.

Vasco e Fluminense iniciam a disputa na quinta-feira, 11, às 20 horas, no Maracanã, e entram em campo na volta, no mesmo estádio, pouco depois do primeiro embate, às 20h30 no domingo. SporTV, Prime Vídeo e Première transmitem os clássicos, que não passarão na TV aberta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

semifinais

datas

horários

locais
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos

Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada

29.10.25 18h35

Futebol

Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B

É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro

29.10.25 17h04

SÉRIE B

Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense

Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A

29.10.25 16h24

De Ananindeua para o mundo

Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial

Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte

29.10.25 13h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

expectativa

Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid

Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue.

29.10.25 13h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira

29.10.25 7h00

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda