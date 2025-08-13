CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário

A CBF anunciou nesta quarta-feira a tabela desmembrada das quartas de final da Copa do Brasil e a novidade será o retorno do Vasco a São Januário para mandar um clássico. O entidade recebeu documento liberando o estádio, que vai hospedar o confronto de ida com o Botafogo, dia 27 de agosto, às 21h30.

O Vasco já faz algum tempo que vem pedindo para mandar seus clássicos em São Januário, mas o temor pela segurança vinha tirando os jogos do local - encarou o Flamengo em Brasília, por exemplo e não poderia usar sua casa contra os rivais no Brasileirão.

Nesta quarta-feira, o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) enviou um ofício à CBF no qual garantia a segurança no confronto e liberava o estádio cruzmaltino para sediar o jogo. A volta ocorre no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, no Engenhão, também às 21h30.

O duelo que abre as quartas de final será o clássico mineiro, agendado para 19h30 do dia 27, na Arena MRV. A volta ocorre no dia 11, também às 19h30, no Mineirão.

Representante paulista entre os oito melhores da Copa do Brasil, o Corinthians vai até a Ligga Arena, em Curitiba, no dia 27, às 21h30, para desafiar o Athletico-PR. A definição será na Neo Química Arena, dia 11 de setembro, no mesmo horário.

O outro embate das quartas terá Bahia x Fluminense, com ida no dia 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova, e retorno no dia 10 (único da volta em uma quarta-feira), às 19 horas, no Maracanã, no Rio.

A CBF ainda divulgou a tabela até a decisão. As semifinais serão nos dias 5 e 19 de outubro, dois domingos, com a disputa do título agendada para 2 e 9 de novembro, também no fim de semana.