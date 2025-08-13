CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário Estadão Conteúdo 13.08.25 21h22 A CBF anunciou nesta quarta-feira a tabela desmembrada das quartas de final da Copa do Brasil e a novidade será o retorno do Vasco a São Januário para mandar um clássico. O entidade recebeu documento liberando o estádio, que vai hospedar o confronto de ida com o Botafogo, dia 27 de agosto, às 21h30. O Vasco já faz algum tempo que vem pedindo para mandar seus clássicos em São Januário, mas o temor pela segurança vinha tirando os jogos do local - encarou o Flamengo em Brasília, por exemplo e não poderia usar sua casa contra os rivais no Brasileirão. Nesta quarta-feira, o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) enviou um ofício à CBF no qual garantia a segurança no confronto e liberava o estádio cruzmaltino para sediar o jogo. A volta ocorre no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, no Engenhão, também às 21h30. O duelo que abre as quartas de final será o clássico mineiro, agendado para 19h30 do dia 27, na Arena MRV. A volta ocorre no dia 11, também às 19h30, no Mineirão. Representante paulista entre os oito melhores da Copa do Brasil, o Corinthians vai até a Ligga Arena, em Curitiba, no dia 27, às 21h30, para desafiar o Athletico-PR. A definição será na Neo Química Arena, dia 11 de setembro, no mesmo horário. O outro embate das quartas terá Bahia x Fluminense, com ida no dia 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova, e retorno no dia 10 (único da volta em uma quarta-feira), às 19 horas, no Maracanã, no Rio. A CBF ainda divulgou a tabela até a decisão. As semifinais serão nos dias 5 e 19 de outubro, dois domingos, com a disputa do título agendada para 2 e 9 de novembro, também no fim de semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Vasco Botafogo São Januário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03