Cássio vai passar por cirurgia no joelho após lesão contra o Flamengo e desfalca Cruzeiro Estadão Conteúdo 13.03.26 12h12 O goleiro Cássio virou o grande problema do técnico Tite no Cruzeiro. O clube informou nesta sexta-feira que o atleta sofreu uma lesão uma lesão multiligamentar do joelho esquerdo durante o jogo com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Assim, o ex-jogador do Corinthians vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir a lesão. Ele foi submetido a exames que diagnosticaram a gravidade da contusão. Segundo nota divulgada pelo clube mineiro, a "indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será conduzido pelo responsável da área médica do clube, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti, no início da próxima semana. Cássio se machucou durante o segundo tempo da partida em que o Cruzeiro foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0. Ele caiu no chão durante uma disputa de bola na pequena área e deixou o campo de maca. No confronto, ele foi substituído pelo reserva Matheus Cunha. A temporada 2026 tem sido de dificuldades para o goleiro de 38 anos. Antes da final do Campeonato Mineiro, ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele chegou a ser dúvida para a decisão do Estadual de Minas contra o Atlético-MG, mas conseguiu se recuperar e esteve em campo e foi importante na conquista de mais um título para o Cruzeiro. Com Cássio fora, a partir de agora, O técnico Tite vai contar com Matheus Cunha como titular no decorrer da temporada. O próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é neste fim de semana, quando o conjunto azul recebe o Vasco, em Belo Horizonte, no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Cássio cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02