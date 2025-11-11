Casemiro vê Neymar como 'indispensável' na seleção: 'Pode decidir a qualquer momento'

O volante Casemiro defendeu a presença do atacante Neymar em futuras convocações da seleção brasileira. O jogador do Manchester United, da Inglaterra, afirmou que o Brasil não pode abrir mão do atleta, destacando sua indispensabilidade.

O meio-campista revelado pelo São Paulo disse que Neymar é "indispensável" para a seleção se estiver em boa forma física. Ele o considera "o melhor disparado" quando em plenas condições.

"A gente não pode dispensar se esse cara está bem. Se esse cara está bem fisicamente, mentalmente, esse cara é o melhor disparado. Eu sou um grande fã dele como jogador", afirmou Casemiro em entrevista ao GE.

Casemiro sobre a indispensabilidade de Neymar

"Ele é indispensável para qualquer seleção. Ele estando bem, seria muito importante para nós, porque é um cara de outro mundo", disse o jogador completando seu pensamento sobre a volta do camisa 10 da Vila Belmiro.

Dedicação e trabalho de Neymar

Em seu discurso, Casemiro exaltou a dedicação de Neymar no futebol. Ele mencionou os problemas físicos enfrentados pelo jogador do Santos nas últimas temporadas.

"Esse cara sempre foi muito, muito diferente. Ele pode decidir a qualquer momento. É um privilégio falar que eu joguei com o Neymar. E no dia a dia, eu conheço muito o estafe dele, como ele trabalha", comentou Casemiro.

O volante reforçou que o sucesso do atacante não é apenas dom. "Não pode ser coincidência tudo que ele fez para o futebol, você não pode ser assim só com o dom, tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação", declarou, esperando Neymar na Copa de 2026.

Importância de Neymar para a Copa de 2026

Casemiro manifestou sua disposição em campo para ver Neymar brilhar. "Se eu tenho que me desdobrar dentro do campo para ele dar o último passe, fazer o gol (eu faço)", disse ele.

Ele também fez uma reflexão sobre a Copa de 2022. "O pessoal perguntava: 'O Neymar é o craque do time?'. Aí eu respondia assim: se tem um pênalti, no último minuto, na semifinal, quem vai bater?", exemplificou.

Para o volante, Neymar é "irrecusável para qualquer um", mas precisa estar bem. "A gente sabe que ele tem que estar bem. Cabe muito mais a ele saber o que fazer e o que não fazer, mas acho que a gente precisa dele. Com a qualidade dele, a gente precisa", enfatizou.

Lembrança do gol contra a Croácia em 2022

Casemiro mencionou a partida entre Brasil e Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis, mas o volante destacou a atuação de Neymar naquele confronto.

"A qualidade desses jogadores é irrecusável, você não pode desperdiçar, é muito talento. E no futebol hoje a linha de você ganhar e perder é muito fina. Esses jogadores é que saem dessa linha", explicou.

Ele relembrou o gol de Neymar no jogo. "Contra a Croácia, por exemplo, o Neymar, em um momento, fez um gol e pronto: solucionou o problema do Brasil naquele momento. O jogo estava truncado, o jogo estava difícil, e no momento ele fez um golaço e pronto, ficou 1 a 0 para nós", finalizou.