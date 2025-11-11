Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Casemiro vê Neymar como 'indispensável' na seleção: 'Pode decidir a qualquer momento'

Volante do Manchester United afirma que Neymar é o 'melhor disparado' em plenas condições

Estadão Conteúdo
fonte

Casemiro, volante do Brasil (Tarso Sarraf/ O Liberal)

O volante Casemiro defendeu a presença do atacante Neymar em futuras convocações da seleção brasileira. O jogador do Manchester United, da Inglaterra, afirmou que o Brasil não pode abrir mão do atleta, destacando sua indispensabilidade.

VEJA MAIS

image IBGE revela 'boom' com nomes de Neymar e Endrick, e mais Maradonas do que Pelés no Brasil
O 'boom' se deu entre 2010 e 2019, quando neste período foram registrados 1.468 meninos com o nome do craque brasileiro

image Neymar chama juiz de duelo com Flamengo de arrogante: 'Tomei amarelo porque ele me ameaçou'

image Neymar 'some', Santos reage no fim, mas Flamengo vence e acirra briga pelo topo do Brasileiro

O meio-campista revelado pelo São Paulo disse que Neymar é "indispensável" para a seleção se estiver em boa forma física. Ele o considera "o melhor disparado" quando em plenas condições.

"A gente não pode dispensar se esse cara está bem. Se esse cara está bem fisicamente, mentalmente, esse cara é o melhor disparado. Eu sou um grande fã dele como jogador", afirmou Casemiro em entrevista ao GE.

Casemiro sobre a indispensabilidade de Neymar

"Ele é indispensável para qualquer seleção. Ele estando bem, seria muito importante para nós, porque é um cara de outro mundo", disse o jogador completando seu pensamento sobre a volta do camisa 10 da Vila Belmiro.

Dedicação e trabalho de Neymar

Em seu discurso, Casemiro exaltou a dedicação de Neymar no futebol. Ele mencionou os problemas físicos enfrentados pelo jogador do Santos nas últimas temporadas.

"Esse cara sempre foi muito, muito diferente. Ele pode decidir a qualquer momento. É um privilégio falar que eu joguei com o Neymar. E no dia a dia, eu conheço muito o estafe dele, como ele trabalha", comentou Casemiro.

image Neymar segue esquecido na seleção e Ancelotti avisa: 'Preciso de atletas top fisicamente'
Sem citar o nome de Neymar, reforçou que não vai levar para a Copa do Mundo um atleta com problemas físicos

image 'Porta fechada': jornais espanhóis destacam Neymar fora dos planos de Ancelotti na seleção
Os periódicos repercutiram a informação que Carlo Ancelotti não vê atualmente em Neymar a capacidade de jogar de forma intensa

O volante reforçou que o sucesso do atacante não é apenas dom. "Não pode ser coincidência tudo que ele fez para o futebol, você não pode ser assim só com o dom, tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação", declarou, esperando Neymar na Copa de 2026.

Importância de Neymar para a Copa de 2026

Casemiro manifestou sua disposição em campo para ver Neymar brilhar. "Se eu tenho que me desdobrar dentro do campo para ele dar o último passe, fazer o gol (eu faço)", disse ele.

Ele também fez uma reflexão sobre a Copa de 2022. "O pessoal perguntava: 'O Neymar é o craque do time?'. Aí eu respondia assim: se tem um pênalti, no último minuto, na semifinal, quem vai bater?", exemplificou.

Para o volante, Neymar é "irrecusável para qualquer um", mas precisa estar bem. "A gente sabe que ele tem que estar bem. Cabe muito mais a ele saber o que fazer e o que não fazer, mas acho que a gente precisa dele. Com a qualidade dele, a gente precisa", enfatizou.

Lembrança do gol contra a Croácia em 2022

Casemiro mencionou a partida entre Brasil e Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis, mas o volante destacou a atuação de Neymar naquele confronto.

"A qualidade desses jogadores é irrecusável, você não pode desperdiçar, é muito talento. E no futebol hoje a linha de você ganhar e perder é muito fina. Esses jogadores é que saem dessa linha", explicou.

Ele relembrou o gol de Neymar no jogo. "Contra a Croácia, por exemplo, o Neymar, em um momento, fez um gol e pronto: solucionou o problema do Brasil naquele momento. O jogo estava truncado, o jogo estava difícil, e no momento ele fez um golaço e pronto, ficou 1 a 0 para nós", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Casemiro

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B

Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona

11.11.25 17h57

FUTEBOL

Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’

O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio

11.11.25 16h52

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

SÉRIE B

Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem'

Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas

11.11.25 15h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

Futebol

Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG

Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem

11.11.25 10h40

ENTENDA

Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B

Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado

10.11.25 20h44

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda