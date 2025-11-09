Neymar chama juiz de duelo com Flamengo de arrogante: 'Tomei amarelo porque ele me ameaçou' Estadão Conteúdo 09.11.25 20h12 Neymar voltou a ser titular pelo Santos em duelo contra o Flamengo, no Maracanã, neste domingo, e já ficou descontente com a arbitragem. Ao sair para o intervalo, com placar parcial de 1 a 0 para os flamenguistas, o astro santista reclamou da arbitragem. "O árbitro é muito ruim. Com todo respeito, além de ser ruim, é arrogante. Todas as vezes que vamos ao vestiário, falam que isso aqui (mostra a braçadeira de capitão) é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar, e ele te dá as costas e sai correndo. Vai, e ele te ameaça", relatou. Segundo o camisa 10 do Santos, Savio Pereira Sampaio (DF) não permite que os jogadores falem com eles, mesmo os capitães, que têm essa atribuição. "Eu tomei amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou: Se você chegar perto de mim, eu te dou amarelo. Eu não posso falar com você?. Porque eu achei que foi falta no Brazão (no lance anterior ao gol do Flamengo)", desabafou. A reclamação de Neymar ainda reiterou que a arbitragem tem sido problema recorrente no Brasil. "São erros que vêm acontecendo, tem de rever. Mas a arrogância do árbitro de hoje, que eu nem sei o nome, é horrível", concluiu. O Santos briga para fugir da zona de rebaixamento. Uma derrota faz com que o time só consiga deixar o Z-4 se vencer o clássico contra o Palmeiras, em partida atrasada, durante a Data Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Neymar Santos Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00