O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Porta fechada': jornais espanhóis destacam Neymar fora dos planos de Ancelotti na seleção

Os periódicos repercutiram a informação que Carlo Ancelotti não vê atualmente em Neymar a capacidade de jogar de forma intensa

Estadão Conteúdo
fonte

A comissão técnica do Brasil não teria se animado com os índices físicos de Neymar (Reprodução / Globo)

Veículos de comunicação da Espanha destacaram nesta quarta-feira, 5, que a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 parece cada vez mais distante. Os jornais Marca e Mundo Deportivo enfatizaram o fato do jogador do Santos ter sido ausência nas listas de Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

Os periódicos repercutiram a informação do portal UOL que Carlo Ancelotti não vê atualmente em Neymar a capacidade de jogar de forma intensa. De acordo com o site, a comissão técnica do Brasil não tem se animado com os índices físicos apresentados pelo atleta santista. "A porta preferida de Neymar se fecha", destacou o jornal Mundo Deportivo.

"Há meses que no Brasil se discute a situação de Neymar na seleção. As lesões recorrentes continuam a debilitar o astro brasileiro, que apesar de todos os esforços, não consegue recuperar o seu nível", diz o veículo.

"Nada faz pensar que se possa vê-lo na Copa do Mundo do próximo ano. Tudo parece indicar que o tempo de Neymar já terminou na seleção brasileira", completa a publicação.

Já o noticioso Marca cita que "Neymar está cada vez mais longe de ir ao Mundial com o Brasil". O periódico mencionou a última entrevista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, na qual o italiano afirmou que deseja ter na Copa do Mundo "jogadores fisicamente com nível top".

"Pode ser que eu leve um nome que não tenha intensidade para o primeiro ou segundo jogo, mas não vou levar um atleta que não tenha intensidade para todo o Mundial. Precisamos de jogadores fisicamente com nível top", disse Ancelotti na última segunda-feira, 3, sem citar o nome de Neymar.

.
