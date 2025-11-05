'Porta fechada': jornais espanhóis destacam Neymar fora dos planos de Ancelotti na seleção Os periódicos repercutiram a informação que Carlo Ancelotti não vê atualmente em Neymar a capacidade de jogar de forma intensa Estadão Conteúdo 05.11.25 13h33 A comissão técnica do Brasil não teria se animado com os índices físicos de Neymar (Reprodução / Globo) Veículos de comunicação da Espanha destacaram nesta quarta-feira, 5, que a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 parece cada vez mais distante. Os jornais Marca e Mundo Deportivo enfatizaram o fato do jogador do Santos ter sido ausência nas listas de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Os periódicos repercutiram a informação do portal UOL que Carlo Ancelotti não vê atualmente em Neymar a capacidade de jogar de forma intensa. De acordo com o site, a comissão técnica do Brasil não tem se animado com os índices físicos apresentados pelo atleta santista. "A porta preferida de Neymar se fecha", destacou o jornal Mundo Deportivo. "Há meses que no Brasil se discute a situação de Neymar na seleção. As lesões recorrentes continuam a debilitar o astro brasileiro, que apesar de todos os esforços, não consegue recuperar o seu nível", diz o veículo. "Nada faz pensar que se possa vê-lo na Copa do Mundo do próximo ano. Tudo parece indicar que o tempo de Neymar já terminou na seleção brasileira", completa a publicação. Já o noticioso Marca cita que "Neymar está cada vez mais longe de ir ao Mundial com o Brasil". O periódico mencionou a última entrevista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, na qual o italiano afirmou que deseja ter na Copa do Mundo "jogadores fisicamente com nível top". "Pode ser que eu leve um nome que não tenha intensidade para o primeiro ou segundo jogo, mas não vou levar um atleta que não tenha intensidade para todo o Mundial. Precisamos de jogadores fisicamente com nível top", disse Ancelotti na última segunda-feira, 3, sem citar o nome de Neymar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar seleção brasileira Ancelotti porta fechada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 Futebol Após contato com o Paysandu, Hélio dos Anjos mostra otimismo em renovação com o Náutico Treinador se reuniu com o presidente Bruno Becker no Rio de Janeiro; clube paraense tenta resolver pendência de mais de R$ 2 milhões. 05.11.25 12h01 Futebol Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. 05.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 Futebol Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. 05.11.25 10h44 Futebol Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B. 05.11.25 11h10 Futebol Após contato com o Paysandu, Hélio dos Anjos mostra otimismo em renovação com o Náutico Treinador se reuniu com o presidente Bruno Becker no Rio de Janeiro; clube paraense tenta resolver pendência de mais de R$ 2 milhões. 05.11.25 12h01