Neymar segue esquecido na seleção e Ancelotti avisa: 'Preciso de atletas top fisicamente' Sem citar o nome de Neymar, reforçou que não vai levar para a Copa do Mundo um atleta com problemas físicos Estadão Conteúdo 03.11.25 16h04 Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (@rafaelribeirorio / CBF) Todas as quatro convocações de Carlo Ancelotti têm algo em comum: em nenhuma consta o nome de Neymar, que se recuperou de lesão recentemente, mas segue esquecido pelo treinador italiano e não veste a camisa da seleção brasileira há mais de dois anos. Neymar passou 48 dias sem jogar devido a uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Voltou a defender o Santos no domingo e esteve em campo por 23 minutos contra o Fortaleza, no duelo que terminou empatado por 1 a 1. O astro do Santos foi novamente assunto na coletiva do treinador após divulgar a lista de atletas chamados para os amistosos com Senegal e Tunísia. Desta vez, o treinador não se alongou ao falar sobre sua escolha de deixar o maior artilheiro da seleção na história (segundo a contagem da Fifa) fora de mais uma convocação. "Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo", limitou-se a dizer. Depois, sem citar o nome de Neymar, reforçou que não vai levar para a Copa do Mundo um atleta com problemas físicos. "Não vou chamar um jogador que não tem intensidade para todo Mundial. Precisamos de jogadores no nível top fisicamente". Ele tem reiterado que o atacante não precisa ser testado e impôs uma condição para levá-lo à Copa do Mundo: "Um jogador talentoso também precisa estar em forma. Ele precisa estar 100%, não 80%". Neymar só não estava disponível em uma das quatro convocações de Ancelotti. Nas outras três ocasiões, não foi chamado por opção do italiano. O treinador italiano deixou claro que o camisa 10 tem de estar na sua melhor forma física possível. Segundo o técnico, as ausências nas convocações não significam que ele não estará entre os 26 que disputarão a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México. Neymar decidiu voltar ao Santos no início do ano e até conseguiu engatar uma sequência de jogos em agosto, quando alcançou seis partidas seguidas como titular e jogando todos os 90 minutos. No entanto, como na Arábia Saudita, passou a sofrer com uma série de lesões. Em 22 partidas, 17 delas como titular, fez seis gols e deu três assistências.