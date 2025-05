Casemiro marca e United encaminha vaga na final da Liga Europa; Tottenham também vence

O Manchester United deu um grande passo rumo à final da Liga Europa ao vencer o Athletic Bilbao por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio San Mamés. Com uma atuação de gala no primeiro tempo, a equipe inglesa contou com protagonismo do brasileiro Casemiro, autor de um dos gols, para encaminhar a classificação. No outro duelo da semifinal, o Tottenham fez valer o mando de campo e bateu o Bodo/Glimt por 3 a 1 em Londres, também ficando próximo da decisão.

Campeão da Liga Europa em 2016/17 e vice na temporada 2020/21, quando perdeu a final para a Inter de Milão, o United está em busca do bicampeonato do torneio continental. E mostrou força desde os primeiros minutos no País Basco. Aos 29, Harry Maguire iniciou uma jogada pela direita, cruzou com precisão, Ugarte desviou e Casemiro apareceu bem posicionado para cabecear com firmeza e abrir o placar. O brasileiro, que tem sido cada vez mais elogiado pelo técnico Ruben Amorim, voltou a ganhar espaço na equipe e foi um dos destaques da noite.

Pouco depois, aos 35, o Bilbao teve Dani Vivian expulso por falta em Hojlund dentro da área. Bruno Fernandes cobrou o pênalti e ampliou. Antes do intervalo, aos 44, o português marcou mais um, após belo passe de calcanhar de Ugarte, encobrindo Agirrezabala com categoria. O United ainda acertou a trave com Mazraoui nos acréscimos e mostrou uma atuação avassaladora na primeira etapa.

Na etapa final, o time inglês reduziu o ritmo, mas manteve o controle da partida. Casemiro, em noite inspirada, ainda acertou a trave em nova investida ofensiva. Com a vantagem construída, o Manchester poderá perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford, que ainda assim garantirá vaga na decisão.

Já o Tottenham, primeiro campeão da história da Liga Europa e dono de dois títulos - o último em 1983/84 -, também encaminhou a vaga ao vencer o Bodo/Glimt por 3 a 1, no Tottenham Hotspur Stadium. O time londrino resolveu a partida no primeiro tempo com gols de Brennan Johnson e James Maddison.

Na etapa final, o Tottenham ainda fez o terceiro, em cobrança de pênalti de Solanke. Os noruegueses reagiram e descontaram com Saltnes, mas não conseguiram evitar o revés. No duelo da volta, também na quinta, o time inglês pode até perder por um gol de diferença para avançar.

Na Liga Conferência, o domínio inglês também se fez presente. O Chelsea praticamente garantiu sua ida à final ao golear o Djurgarden por 4 a 1, na Suécia. Sancho, Madueke e Nicolas Jackson, duas vezes, balançaram as redes para o time londrino. Mulugeta descontou.

O outro confronto da competição foi mais equilibrado: jogando em casa, o Betis venceu a Fiorentina por 2 a 1, com gols de Ezzalzouli e do brasileiro Antony, ex-São Paulo. Ranieri marcou o gol italiano e deixou a eliminatória aberta para o jogo da volta.