Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada: 'Para sempre um Red Devil' Brasileiro exaltou o fato de ter vestido a camisa vermelha do United por tantas vezes e garantiu que vai continuar comprometido até os últimos dias do seu contrato Estadão Conteúdo 22.01.26 15h08 Casemiro (Instagram @casemiro) O volante Casemiro está de saída do Manchester United. O volante de 33 anos anunciou nesta quinta-feira que vai deixar o clube inglês ao final da temporada encerrando o seu ciclo pelo conjunto vermelho. "Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber quando dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses para dar tudo de mim por este escudo e pelo nosso objetivo", diz parte do trecho da postagem que o atleta fez nas redes sociais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)No clube desde 2022, o volante aproveitou a mensagem divulgada para externar a identificação que teve com a agremiação nesse período. "Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil", completou em sua mensagem. Com a camisa do United, Casemiro conquistou a Copa da Liga Inglesa 2022/2023, fazendo inclusive o gol do título, e a Copa da Inglaterra 2023/2024. Em sua passagem pelo clube, ele fez 146 partidas e marcou 21 gols. Em entrevista ao site oficial, ele exaltou o fato de ter vestido a camisa vermelha do United por tantas vezes e garantiu que vai continuar comprometido até os últimos dias do seu contrato. "Desde o primeiro dia em que pisei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho. Ainda não é hora de dizer adeus. Temos muito pelo que lutar juntos. Meu foco vai continuar sendo, como sempre, dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso", afirmou o atleta.