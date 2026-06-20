Casemiro acerta contrato com Inter Miami e deve atuar com Lionel Messi Estadão Conteúdo 20.06.26 11h06 Disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira, o meio-campista Casemiro deve permanecer nos Estados Unidos para atuar ao lado do argentino Lionel Messi. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o volante de 34 anos acertou contrato com o Inter Miami e resta apenas a assinatura para o anúncio oficial. O acordo com o time da MLS era apontado há vários meses pela imprensa internacional. Sem clube desde que deixou o Manchester United-ING, após o término do contrato, o brasileiro preferiu a equipe norte-americana e o bem-estar da família teria pesado na decisão. Mesmo com um bom desempenho pelo gigante inglês na última temporada, Casemiro não entrou em acordo com o clube e se despediu da torcida no dia 17 de maio, na vitória por 3 a 2 contra o Nottingham Forest, válida pela penúltima rodada da Premier League. A torcida reverenciou o meia após 160 partidas e 26 gols anotados, além de dois títulos de copa. O nome do volante chegou a ser apontado no Al-Nassr, da Árabia Saudita, onde atua o astro Cristiano Ronaldo e os compatriotas Bento e Ângelo. Ele atuou durante cinco temporadas ao lado do português no Real Madrid e juntos conquistaram cinco edições da Champions League. Casemiro segue concentrado na disputa do mundial e atuou nesta sexta-feira (19) diante do Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. O Brasil retorna a campo na próxima quarta-feira (24), contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, justamente em Miami. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Casemiro Inter Miami Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30