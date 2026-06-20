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Casemiro acerta contrato com Inter Miami e deve atuar com Lionel Messi

Estadão Conteúdo

Disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira, o meio-campista Casemiro deve permanecer nos Estados Unidos para atuar ao lado do argentino Lionel Messi. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o volante de 34 anos acertou contrato com o Inter Miami e resta apenas a assinatura para o anúncio oficial.

O acordo com o time da MLS era apontado há vários meses pela imprensa internacional. Sem clube desde que deixou o Manchester United-ING, após o término do contrato, o brasileiro preferiu a equipe norte-americana e o bem-estar da família teria pesado na decisão.

Mesmo com um bom desempenho pelo gigante inglês na última temporada, Casemiro não entrou em acordo com o clube e se despediu da torcida no dia 17 de maio, na vitória por 3 a 2 contra o Nottingham Forest, válida pela penúltima rodada da Premier League. A torcida reverenciou o meia após 160 partidas e 26 gols anotados, além de dois títulos de copa.

O nome do volante chegou a ser apontado no Al-Nassr, da Árabia Saudita, onde atua o astro Cristiano Ronaldo e os compatriotas Bento e Ângelo. Ele atuou durante cinco temporadas ao lado do português no Real Madrid e juntos conquistaram cinco edições da Champions League.

Casemiro segue concentrado na disputa do mundial e atuou nesta sexta-feira (19) diante do Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. O Brasil retorna a campo na próxima quarta-feira (24), contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, justamente em Miami.

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