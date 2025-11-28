Casares divide responsabilidade em ano ruim do São Paulo e quer permanência de Crespo para 2026

Um dia após a derrota vexatória por 6 a 0 para o Fluminense pelo Brasileirão, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que seguirá à frente do clube. Nesta sexta-feira, um grupo de membros da oposição que integram o Conselho Deliberativo pediu a renúncia do mandatário ao cargo. A resposta do mandatário veio durante entrevista coletiva no Centro de Treinamento da Barra Funda.

"Eu me sinto parte integrante desse momento. A responsabilidade é coletiva do presidente, da diretoria, da comissão técnica, dos atletas. Em segundo lugar, eu tenho um mandato, acho normal a oposição fazer uma colocação política num processo democrático. Hoje recebi apoio da coalizão de membros da situação e tenho, sim, caminhos, porque tudo indica que faremos um belo balanço financeiro, o que nos dá envergadura para ter um ano 2026, também com como já foi no passado com competitividade", disse.

Questionado sobre a forte declaração de Luiz Gustavo sobre a gestão do clube após a goleada na última quinta-feira, Casares disse que entendeu como normal diante da situação.

"Eu vejo com normalidade, até, a frustração do Luiz (Gustavo), que é a nossa frustração. É um grande profissional. Acredito que a mensagem que mais tocou foi a mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva, e eu repito: nessa questão de erros coletivos está o presidente, diretoria de futebol, comissão técnica e estão os atletas. Agora é olhar pra frente e esperar que tudo o que acontece, nós temos uma reflexão a fazer, é importante", disse.

Em relação à saída de Carlos Belmonte, que ocupava o cargo de diretor de futebol, e outros dois membros do departamento de futebol, o técnico atribuiu os desligamentos ao planejamento para a temporada que não deu certo.

"As mudanças foram necessárias, estávamos prevendo mudanças para depois do Brasileirão, mas tivemos que antecipar. O Marcio é o CEO, está aqui para apoiar o processo de profissionalização, que terá o Rui Costa e o Muricy. Está aqui para acelerar o planejamento para 2026", avaliou.

Durante a coletiva, o presidente também indicou que Hernán Crespo deve permanecer como treinador do time para 2026. Além disso, ele citou que o argentino participa do ativamente do planejamento para a próxima temporada.

"Esperamos o Crespo, sim. Até porque ele está participando de todo, todo o planejamento. Quando eu falo todo, é porque nós já fizemos contatos, conversas, reuniões, e ele está participando. Então, a expectativa é que ele fique", disse.

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a oitava posição, com 48 pontos. A duas rodadas do fim da competição, o time paulista busca terminar a competição em oitavo e torcer para que Fluminense ou Cruzeiro, que estão no G-7, conquistem a Copa do Brasil e, assim, ampliem o número de vagas para a próxima Libertadores.