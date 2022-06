Cartola FC: Dicas do mercado, os mais escalados e as novidades para a rodada 9

Neste final de semana terá início a rodada 9 do Cartola FC. Na nona rodada, 25% do campeonato foi disputado. É importante que já tenha sido construída uma solidez financeira, mas nada está perdido caso você ainda não tenha encaixado uma boa escalação. Confira as nossas dicas para a rodada 9 e capriche no fantasy.

VEJA MAIS

O mercado fecha às 16h (horário de Brasília) deste sábado (04/06), então fique por dentro para não perder nada. América-MG x Cuiabá é o confronto que abre a rodada, às 16h30 do sábado.

Confira as dez dicas técnicas do Globo Esporte para montar seu time para o Cartola FC na rodada 9 do fantasy:

Walter, jogador mais caro das dicas técnicas Globo Esporte (Divulgação/Cuiabá E.C)

Goleiros:

Cássio / Corinthians - C$ 11,45

Walter / Cuiabá - C$ 13,58

Zagueiros:

Pedro Henrique / Athlético PR - C$ 7,48

Víctor Cuesta / Botafogo - C$ 7,16

Laterais:

Abner Vinícius / Athlético PR - C$ 9,52

Matheuzinho / Flamengo - C$ 6,77

Meias:

Gustavo Scarpa / Palmeiras - C$ 9,65

Terans / Athlético PR - C$ 8,36

Atacantes:

Erison / Botafogo - C$ 13,19

Pedro / Flamengo - C$ 8,05

Caso você esteja precisando de umas dicas para montar um plantel mais barato, veja as dicas econômicas do Globo Esporte, onde você forma um time que custa menos de 100 cartoletas. Confira abaixo:

Escalação dos títulares das dicas econômicas Globo Esporte para o Cartola FC (Reprodução/GE)

Titulares:

Goleiro: Bento / Athlético PR

Laterais: Matheuzinho / Flamengo; Renê / Internacional

Zagueiro: Pedro Henrique / Athlético PR; Raul Gustavo / Corinthians

Meias: Elvis / Goiás; Gustavo Scarpa / Palmeiras; Terans / Athlético PR [C]

Atacantes: Dudu / Palmeiras; Cano / Fluminense; Bissoli / Avaí

Técnico: Luiz Felipe Scolari / Athlético PR

Escalação dos reservas das dicas econômicas do Globo Esporte para o Cartola FC (Reprodução/GE)

Reservas:

Goleiro: Hugo Souza / Flamengo;

Lateral: Khellven / Athlético PR;

Zagueiro: Diego / São Paulo;

Meia: Willian Arão / Flamengo;

Atacante: Pablo / Athlético PR.

Para saber as apostas da galera, o Cartola FC disponibiliza os mais escalados da rodada. Saiba quais foram os mais escalados na rodada 9 do fantasy:

Confira os mais escalados da rodada 8 do Cartola FC (Reprodução/GE)

Goleiro:

Hugo Souza / Flamengo

Laterais:

Matheuzinho / Flamengo; Saravia / Botafogo

Zagueiros:

Rodrigo Caio / Flamengo; Víctor Cuesta / Botafogo

Meias:

Raphael Veiga / Palmeiras; Terans / Athlético PR; Everton Ribeiro / Flamengo

Atacantes:

Erison / Botafogo; Pedro / Flamengo; Calleri / São Paulo [C]

Técnico:

Paulo Sousa / Flamengo

O que é Cartola FC?

O Cartola FC é um jogo do gênero “Football Manager” e “Fantasy”, onde você comanda seu próprio clube, escalando jogadores e técnicos baseado na sua observação da atuação dos mesmos dentro de campo, no Brasileirão, o campeonato brasileiro da série A. Os jogadores e técnicos pontuam de acordo com o desempenho em campo. ssa pontuação leva o nome de ‘scouts’.

O “manager”, nome dado ao comandante de um time no cartola, podem participar de ligas oficiais ou até mesmo criar ligas para jogar com os amigos. O jogo tem se tornado muito popular entre os espectadores do futebol e acontece durante todo o campeonato brasileiro.

Como funciona Cartola FC?

No game, o manager de um time fictício escolhe os jogadores e técnico de acordo com o rendimento dos mesmos, antes do início das rodadas. De acordo com a atuação dos jogadores e técnico, a pontuação dos mesmos aumenta ou diminui, influenciando diretamente sobre a pontuação do time virtual do manager.

O manager começa com 100 cartoletas (nome da moeda utilizada no jogo) e deve escalar os jogadores de acordo com o limite financeiro. Dependendo da atuação dos jogadores e técnico em campo, o valor dos mesmos sobem ou descem, influenciando também no total do patrimônio do manager.

Quem inventou Cartola FC?

O Cartola FC foi criado por Newton Fleury, em 2005. Foi desenvolvido pela Globo.com em parceria com o Clube dos 13. O game mistura realidade com fantasia e é um dos principais jogos online do mundo.

Como usar Cartola FC pelo PC e pelo celular?

Você pode jogar o Cartola FC tanto pelo computador quanto pelo seu smartphone. No seu celular, basta instalar o jogo na loja virtual, seja android ou IOS. No computador (e também no dispositivo móvel) você pode acessar utilizando o site do fantasy.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)