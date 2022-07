Cartola FC: Cano é líder do Ranking Geral do fantasy após rodada 16; Igor Paixão entra na lista

Após a rodada 16 do Brasileirão, o craque argentino Germán Cano se tornou o líder do Ranking Geral do Cartola FC em 2022. Na partida de despedida de Fred, o atacante do Fluminense chegou aos 109.80 pontos acumulados, após conquistar 15.70 pontos na rodada 16. Ele marcou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, e ainda deu uma assistência.

Nas últimas duas partidas, Cano atingiu mais de 15 pontos, número bastante alto para o fantasy. O craque já marcou 10 gols no campeonato e deu uma assistência. Além de Cano, apenas outros três jogadores acumulam mais de 100 pontos. Calleri, do São Paulo, com 107.70, vem em segundo lugar. Gustavo Scarpa, do Palmeiras, tem 106.70.

Por fim, Igor Paixão, do Coritiba, entrou na lista dos craques com mais de 100 pontos na última rodada, acumulando 101.20, após ótimo desempenho na partida contra o Juventude, onde marcou 19.20 pontos, mesmo sem marcar gols. Igor Paixão tem a melhor média entre partidas jogadas e pontos acumulados dentre os jogadores com mais de 100 pontos acumulados: 7,78.

Igor Paixão, melhor média entre os jogadores com mais de 100 pontos acumulados no Cartola FC (Reprodução/O Gol)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)