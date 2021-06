Capitão do Palmeiras, Felipe Melo cobra Lucas Lima e Patrick de Paula: ‘Erro grotesco’

Dias depois de serem flagrados por torcedores do Palmeiras descumprindo os protocolos de saúde, Lucas Lima e Patrick de Paula foram repreendidos pelo capitão da equipe, Felipe Melo.

Em entrevista exclusiva concedida à TNT Sports, o camisa 30 repudiou a atitude e destacou a importância dos companheiros entenderem que erros dessa natureza jamais podem se repetir.

"É entender que não pode repetir, principalmente pelo momento que a gente vive. Foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir! Tivemos reuniões aqui dentro, vamos cobrar como líderes, nós vamos cobrar também... Nossa direção, presidente, tão cobrando, mas são meus companheiros de trabalho, atletas que jogam junto comigo no Palmeiras e não tenha dúvida que eu jamais vou deixar pra trás um atleta meu", falou, acrescentando sobre os funcionários do Palmeiras que morreram recentemente e sobre as medidas tomadas pela direção do clube.

"É complicado e difícil devido ao momento por tudo que está acontecendo e sobretudo sobre o que aconteceu dentro do clube, dessas três vidas. Pra gente passa um, dois, três dias e vai ficar a saudade, mas e a família que perde? A dor da perda é bem difícil. Erram Lucas Lima como Patrick de Paula, eu creio que já foram multados, pelo o que vi, o clube já multou, mas é complicado colocá-los na parede e fuzilar cada um deles, já que não pode voltar atrás", completou.

Felipe Melo voltou a criticar a atitude dos companheiros, mas deixou claro que é preciso fazer com que eles entendam a gravidade das ações.

"Esse é um erro que precisamos abraçá-los e fazer eles entenderem que não pode se repetir de forma alguma porque vidas estão sendo ceifadas por causa do vírus e não pode dar mole, Até porque também tenho quatro filhos e um é asmático. Tenho mãe, pai, avó, e eu jamais me perdoaria se trouxesse o vírus para dentro de casa", finalizou.

Quinto colocado no Brasileirão com dez pontos somados, o Alviverde volta a campo já nesta quarta-feira para enfrentar o líder Red Bull Bragantino, às 19 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.