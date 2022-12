Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (01/12) pela Copa do Mundo 2022

Canadá e Marrocos disputam nesta quinta-feira (01/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo F na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Canadá x Marrocos?

A partida Canadá x Marrocos pode ser assistida ao vivo pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

VEJA MAIS

Como Canadá x Marrocos chegam para o jogo?

A equipe do Marrocos vem de uma vitória por 2 a 0 para a Bélgica e um empate sem gols contra a equipe da Croácia. Com isso, ocupa a segunda colocação no Grupo F. Já o Canadá, soma duas derrotas e já está eliminada da competição.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Canadá x Marrocos

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Thumama, no Catar

Data/Horário: 01 de dezembro de 2022, 12h

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo (Brasil) e Danilo Simon (Brasil)

VAR: Julio Bascuñan (Chile)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Canadá: St. Clair; Johnston, Steven Vitória, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies, David. TÉCNICO: John Herdman

Marrocos: ​Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. TÉCNICO: Walid Regragui

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)