Campinense x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

As equipes de Campinense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (24/02). A partida é válida pela Copa do Brasil 2022. O jogo está programado para começar às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Campinense x São Paulo?

A partida entre Campinense x São Paulo será transmitida pelo streaming do SporTV e do Premiere, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Campinense x São Paulo chegam para o jogo?

Para a partida, o técnico Rogério Ceni, do São Paulo, terá vários desfalques devido a contusões de jogadores. Já o Campinense busca surpreender o São Paulo e eliminar o Tricolor paulista, uma vez que o empate dá a vaga ao clube do Morumbi.

Ficha Técnica

Campinense x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasilia)

Prováveis escalações

Campinense: Mauro; Felipe Ramos, Vinicius Santana, Cleiton e Emerson; Gabriel Alves, Magno, Emerson Carvalho e Dione; Potiguar e Otávio. Técnico: Ranielle Ribeiro.

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Gabriel Sara, Igor Gomes (Nikão), Alisson; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)