Campeonato Carioca ganha 'tapa no visual' para a temporada de 2021 voltada para o 'público jovem'

O Campeonato Carioca recebeu uma nova identidade visual e uma série de novas campanhas para a temporada de 2021. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, em conjunto com a agência Sportsview, acredita na modernidade e inovação para fazer do Cariocão 21 um marco na história do esporte no Brasil. Uma série de ações foram desenvolvidas para potencializar a marca e fazer da competição uma plataforma de comunicação inovadora, ampla e inclusiva.

A presença digital do Cariocão também foi potencializada para a temporada 2021. Está no ar o site da competição, e nele torcedores, profissionais da imprensa e staff de clubes e jogadores têm acesso às estatísticas do campeonato em tempo real. O desenvolvimento do site é assinado pela agência HP+, enquanto a Footstas é a responsável por todas as informações estatísticas.

​E na identidade visual, agência Visorama foi a responsável pela criação da atual marca do campeonato. A novidade valoriza características do Rio de Janeiro como o sol e o mar em conceito atual, com múltiplas aplicações.

Todas as novidades do Cariocão 21 foram apresentadas no evento de lançamento da competição, e até nesse ponto o formato foi inovador. Uma live no YouTube com participação de jogadores e influenciadores digitais agitou a noite da última segunda-feira e conectou a marca com o público jovem, um dos principais objetivos da organização.

​Modernidade e representatividade se encontram no Cariocão. O evento foi apresentado pela jornalista Lívia Nepomuceno ao lado dos influencers Diogo Defante e Negrete, fenômenos da internet. As mulheres comandaram a resenha sobre as expectativas para os jogos: Julia Mattos, Bianca Santos, Mari Barata e Samanta Alves representaram Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, respectivamente, na conversa.

O mundo dos games também marcou presença com a participação dos gamers Rafifa e Tomahawk. Os jornalistas Lucas Pereira, Dudu Monsanto e Roby Porto analisaram a competição ao lado dos craques Tita e Ricardo Rocha e do ex-árbitro Gutemberg Fonseca.

- A principal reformulação do Cariocão é transformá-lo em uma plataforma de comunicação inovadora, ampla e inclusiva, que resgate a imagem da competição e se comunique com um maior número de torcedores. Nossas ações estão voltadas para esse foco, e estamos muito felizes com os primeiros resultados. Tenho certeza que o Cariocão 21 será um grandioso case de sucesso, retornando ao posto de vanguarda que ocupou por muitos anos - disse Marcelo Campos Pinto, executivo do Sportsview.